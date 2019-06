Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Musikfest ION: Klangreisen und Shopping in Nürnberg

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Der neue Festivalname steht zum einen für die lange Tradition der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, zum anderen für den neuen Weg als modernes Kulturereignis, das Moritz Puschke formen möchte. Unter dem Motto "Spuren" macht er sich auf die Suche nach dem reichen Kulturerbe der Stadt und möchte dabei mit dem diesjährigen Programm selbst Spuren in Nürnberg hinterlassen. So feiern 250 Nürnberger Grundschulkinder eine besondere Premiere, wenn sie in der Lorenzkirche gemeinsam Bach singen, das britische Vokalensemble VOCES8 trägt A-capella-Werke von der Renaissance bis zur Moderne vor, und das Ensemble "Capella della Torre" nimmt die Zuhörer mit auf eine Klangreise in das Jahr 1500 zu den Geräuschen, die Albrecht Dürers Alltag prägten.

Eröffnung mit der ION-Nacht

Nach der erfolgreichen Premiere der "ION-Nacht + Handel offen nach 8" im Vorjahr eröffnet sie dieses Jahr offiziell das Musikfest am 28. Juni 2019. Die ungewöhnliche Kombination aus altehrwürdiger Musica Sacra und Shopping lädt mit Konzerten und Musikinstallationen in die Nürnberger Altstadtgeschäfte und Kirchen. Bis 23 Uhr sind die Geschäfte zum Einkaufen und Bummeln geöffnet, während verschiedene Bands in den Geschäften oder auf den Plätzen der Stadt spielen. So spielt zum Beispiel die Band Papa Juan Latin Groove im Ultra Comix-Laden zwischen japanischen Mangas und Fantasy-Figuren, beim Herrenausstatter Ansons gibt John Steam Jr. mit seiner Gitarre Folkmusik zum Besten. Zusätzlich erwarten die Besucher zwei Neuerungen in diesem Jahr: zum einen sind alle klassischen Konzerte in den sechs Altstadtkirchen kostenlos. Zum anderen können sich Freiwillige dem größten Nachtchor Nürnbergs anschließen und um 23.30 Uhr unter dem Motto "Und jetzt alle!" auf dem Nürnberger Hauptmarkt gemeinsam singen. Davor ist auf dem Hauptmarkt noch der Stummfilm "Der letzte Mann" von Fritz Murnau zu sehen, der mit Live-Orgelmusik aus der Frauenkirche begleitet wird.

Die Geschichte der ION

Nur kurze Zeit nach dem Kriegsende veranstalteten 1951 die Kirchenmusiker der beiden großen evangelischen Altstadtkirchen in Nürnberg, St. Lorenz und St. Sebald, erstmals die Internationale Orgelwoche Nürnberg - Musica Sacra (ION), um ein Zeichen der Versöhnung und Erneuerung auszusenden. Mit den beeindruckenden Orgeln der beiden Kirchen wird ein Raum für geistliche Musik geschaffen, in dem sich Menschen aus aller Welt begegnen können. 2019 leitet erstmals Moritz Puschke, als fünfter künstlerischer Leiter in der Geschichte des Festivals, das Musikfest ION. Heute ist die ION ein strahlkräftiges und einzigartiges Festival in Europa mit hochklassigen Konzerten, Symposien und Workshops, sowie einem alle zwei Jahre stattfindenden renommierten Orgelwettbewerb.

Musikfest ION: https://www.ion-musica-sacra.de/

Pressekontakt:

Sarah Mörsdorf | PR und Kommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443

Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 2336 139 | E-Mail: moersdorf@ctz-nuernberg.de

Original-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell