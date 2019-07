WDR mediagroup GmbH

Der kleine Maulwurf - ganz großer Kult

Die Vermarktung der DACH-Lizenzrechte des Kult-Themas verantwortet die WDR mediagroup schon seit vielen Jahren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit Charme, Neugier und Schaufel begeistert der niedliche Maulwurf seit mehr als 60 Jahren Groß und Klein. Die Erfolgsgeschichte begann bereits im Jahr 1957, als der tschechische Zeichner Zdenek Miler den kleinen Maulwurf erfand.

Für seinen Trickfilm "Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam" wurde er mit einem Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet. Von da an ging es vor allem Dank der maßgeblichen Unterstützung durch Gert K. Müntefering, der ab den 1960er Jahren das Kinderprogramm des Westdeutschen Rundfunks aufbaute, nur noch bergauf. Müntefering war vom Potentzial des kleinen Maulwurfs überzeugt, konnte die Rechte für den WDR sichern und platzierte die beliebte Trickfigur ab 1972 mit regelmäßigen Episoden in der "Sendung mit der Maus". Der Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte...

Der kleine Maulwurf - vom Kinderliebling zur Kult-Figur

Das mag nicht zuletzt am einzigartigen Charakter des kleinen Kerlchens mit der roten Stupsnase und den drei Haaren auf dem Kopf liegen: Stets optimistisch, hilfsbereit und überaus freundlich steht er seinen Freunden zur Seite und löst jedes Problem mit einer Prise Humor.

Zeitlos & beliebt - eine Lizenz mit Erfolgsgarantie

Die Lizenz wird seit fast 15 Jahren sehr erfolgreich von der WDRmg vermarktet, die das Thema in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden exklusiv vertritt. Die Produktvielfalt reicht unter anderem von Kinderzimmer-Accessoires wie Bettwäsche und Wanddekorationen über Tablewear, Stationary-Produkten und DIY-Produkten, wie zum Beispiel textile Meterware bis hin zu coolen Fashion-Must-Haves, wie den angesagten Chucks.

So kooperiert die WDRmg unter anderem mit der Herding GmbH, die bereits seit vielen Jahrzehnten als eines der führenden Unternehmen in der Vermarktung von Lizenzthemen im Bereich der Heimtextilien gilt. "Der kleine Maulwurf befindet sich nun schon seit mehreren Jahren in unserem Portfolio. Ein neugieriger Naturfreund, der sich ständig in neue Abenteuer stürzt, genießt seit langem internationale Beliebtheit. Auch durch seine unverwechselbare Optik und die lange Bildschirmpräsenz ist der authentische Held sehr beliebt bei Kindern", erklärt Jan-Niklas Haffke, Lizenzmanager, Klaus Herding GmbH, den Erfolg der Kinderbettwäsche.

Passend zur Bettwäsche bietet die K&L Wall Art GmbH Wandtattoos an, damit Maulwurf-Fans umfassend auf eine komplette Produktwelt zurückgreifen und das Kinderzimmer im stimmigen Maulwurf-Look schmücken können.

Im Bereich der Geschenkartikel setzt die WDRmg auf einen Spezialisten und arbeitet erfolgreich mit dem Trötsch Verlag zusammen, der ein umfangreiches Sortiment von Tassen, Brotzeitbrettern und weiteren Geschenkartikeln auf den Markt gebracht hat und dieses durch stetige Produktneuheiten erweitert. "Der kleine Maulwurf hat mich schon als Kind begleitet und begeistert. Auch meine Kinder lieben diese Figur und wir wollen diesen zauberhaften Charakter gern auch künftigen Generationen ans Herz legen. Toll ist, dass der kleine Maulwurf bei Jung und Alt, bei Mädchen und Jungen und in Ost und West gleichermaßen beliebt ist. Inzwischen sind beim Trötsch Verlag mehr als 100 verschiedene Maulwurf-Artikel erschienen und mehr als eine Million Exemplare verkauft worden." freut sich Andreas Trötsch, Gründer des Trötsch Verlags, über den Erfolg der zeitlosen Lizenz.

Zu den Must-Haves im Fashion-Bereich zählen die coolen Mode-Accessoires von Lobster & Lemonade und Chucks für Kinder und Erwachsene von notlikeyou.

Hohe Marktanteile der TV-Ausstrahlung

Der kleine Maulwurf umfasst heute über 60 Filme in unterschiedlichen Formaten, die weltweit in mehr als 80 Ländern ausgestrahlt werden. Seit 1972 ist der kleine Maulwurf ein regelmäßiger Bestandteil von "Die Sendung mit der Maus". Jeden Sonntag erreicht "Die Sendung mit der Maus" durchschnittlich rund 3,5 Mio. Zuschauer*innen ab drei Jahren im Ersten und im KiKA mit einem Marktanteil von über 30 Prozent in der Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen im KiKA. Sehr erfolgreich ist auch die MausApp mit fast 2 Mio. Downloads. Neben der Webseite wdrmaus.de ist die Maus online auch bei Youtube, Facebook und Instagram präsent.

Die WDR mediagroup GmbH (WDRmg) ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln und unter anderem mit der Auswertung der WDR Programme betraut. Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio auch barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.

Natürlich steht Ihnen die WDRmg im Rahmen Ihrer Berichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.

Pressekontakt:

Gaby Rath

Leiterin Kommunikation

WDR mediagroup GmbH

Ludwigstraße 11

50667 Köln

Telefon +49 221 2035 208

gaby.rath@wdr-mediagroup.com

www.wdr-mediagroup.com



Eva Stemmer

little big things GmbH

Corneliusstraße 28

80469 München

e.stemmer@littlebigthings.de

Original-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell