BRECHT ab 25. März 2019 auf DVD, Blu-ray, als Special Edition und als Video-on-Demand erhältlich

"Als Kämpfer für denkendes Fernsehen würdigt Heinrich Breloer mit Bertolt Brecht das nächste nationale Heiligtum." Süddeutsche Zeitung

Nach Thomas Mann, den Buddenbrooks und Albert Speer wendet sich der deutsche Ausnahme-Regisseur Heinrich Breloer dieses Mal erneut einem Jahrhundert-Literaten zu - einem echten Superstar unter den deutschen Dichtern und Denkern: Bertolt Brecht ("Die Dreigroschenoper", "Mutter Courage und ihre Kinder", "Die heilige Johanna der Schlachthöfe").

Über eine Zeitspanne von 40 Jahren erzählt Heinrich Breloer in seinem neuen Zweiteiler das von Kunst, Frauen und Zeitgeschichte so bewegte Leben des meistgespielten deutschen Dramatikers des 20. Jahrhunderts, der gerade in der heutigen Zeit nichts an Aktualität verloren hat.

Wunderbar gespielt von einem hochkarätig besetzten Ensemble aus namhaften deutschen Schauspielern (Tom Schilling, Burghart Klaußner, Adele Neuhauser, Mala Emde u.v.m.) nähert sich der Zuschauer einer sehr persönlichen Seite von Brecht. In einer einzigartigen Melange aus fiktionalen Drama-Elementen, historischem Film- und Bildmaterial aus unzähligen Archiven sowie zahlreichen Interviews mit Mitarbeitern und Wegbegleitern Brechts aus den letzten Jahren zeichnet Breloer Leben und Wirken des Ausnahmedenkers nach - Dokudrama par Excellence!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass BRECHT ab dem 25. März 2019 auf DVD, Blu-ray, als Special Edition und als Video-on-Demand erscheint. Die Special Edition wartet dabei mit besonderen Inhalten auf: Als Digipack im Schuber inkl. DVD, Blu-ray, Bonus-DVD sowie einem Booklet mit Interviews, Hintergrundinformationen und Fotos. Die Bonus-DVD enthält eine hochwertige, bislang unveröffentlichte Dokumentation sowie spannendes "Behind-the-Scences"-Material.

Regie: Heinrich Breloer Darsteller: Tom Schilling, Burghart Klaußner, Lou Strenger, Adele Neuhauser, Trine Dyrholm, Ernst Stötzner, Franz Hartwig, Friederike Becht, Leonie Benesch, Mala Emde, Maria Dragus, Götz Schubert, Franz Dinda Produktion / Produzent: Eine Produktion der Bavaria Fernsehproduktion (Produzenten: Corinna Eich und Jan S. Kaiser) in Koproduktion mit WDR, BR, SWR, NDR, ARTE sowie der Bavaria Filmproduktion Köln, SATEL Film, MIA Film s.r.o. Gefördert wird die Produktion von der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen.

Technische Details: DVD Sprache: Deutsch Bonus: AD-Fassung für Sehgeschädigte, UT für Hörgeschädigte, engl. UT Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 5.1 Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch Laufzeit: ca. 2x 90 Min. plus Bonusmaterial FSK: ab 12 Jahren freigegeben Best.-Nr.: 9901P0008364-01 EAN: 4042999129528 Ausstattung/Verpackung: Standard-Softbox Blu-ray Sprache: Deutsch Bonus: AD-Fassung für Sehgeschädigte, UT für Hörgeschädigte, engl. UT Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 5.1 Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch Laufzeit: ca. 2x 90 Min. plus Bonusmaterial FSK: ab 12 Jahren freigegeben Best.-Nr.: 9901P0008364-02 EAN: 4042999129535 Ausstattung/Verpackung: Standard-Softbox Special Edition Sprache: Deutsch Bonus: Bislang unveröffentlichte Dokumentation, Making-of / Interviews, Trailer, umfangreiches Booklet mit Interviews, Hintergrundinformationen und Fotos Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 5.1 Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch Laufzeit: ca. 2x 90 Min. plus Bonusmaterial (ca. 150 Min. Extras) FSK: ab 12 Jahren freigegeben Best.-Nr.: 9901P0008364-03 EAN: 4042999129566 Ausstattung/Verpackung: Digipack im Schuber mit BD+DVD+Bonus-DVD und ca. 24-seitigem Booklet

