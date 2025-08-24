PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Jobangst wegen KI: Auch die Chancen sehen
Kommentar von Björn Hartmann

Freiburg (ots)

Etwa ein Drittel der Deutschen fürchtet nach einer Umfrage, durch KI den Arbeitsplatz zu verlieren. Ja, es werden - wie immer bei solchen Technologieschüben - Jobs wegfallen. Dafür entstehen zahlreiche neue. Was alles möglich ist mit KI-Technologie, ist vermutlich erst in Ansätzen bekannt. Interessant ist daher eine andere Zahl: 62 Prozent der Bundesbürger erwarten, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Sie sollten sich darauf einstellen, dass er sich kräftig wandelt, weil KI Arbeit abnimmt und neue Aufgaben ermöglicht. https://mehr.bz/khs237q

