EU-Reaktion auf US-Zollpolitik: Auf dem Pfad der Vernunft

Kommentar von Bernd Kramer

Wann funktioniert die Europäische Union (EU) am besten? Wenn dem gern als Zusammenschluss unreformierbarer Länder verspotteten Staatenbund das Wasser bis zum Hals steht. Das war schon zu Zeiten der Griechenland-Krise so, als die Währungsunion als Kernpfeiler der EU auseinanderzubrechen drohte. Kluge Leute wie der damalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel behielten einen kühlen Kopf und bewahrten den Kontinent vor dem ökonomischen Abgrund. Die jetzige EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze folgt im Konflikt um Zölle ebenfalls dem Pfad der Vernunft. https://mehr.bz/khs98q

