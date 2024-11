Badische Zeitung

Gewalt gegen Frauen: Erschreckende Normalität

Kommentar von Lucie Wittenberg

Freiburg (ots)

Betroffene, die Häusliche Gewalt erfahren, brauchen verlässige Hilfe, um sich aus ihrer Situation zu befreien. Diese gibt es in Deutschland zu wenig. Bundesweit fehlen 14. 000 Plätze in Frauenhäusern. Auch der Schutz durch Polizei und Behörden reicht nicht aus. Denn wer um Hilfe bittet, dem ist bereits psychische und körperliche Gewalt geschehen. Gehandelt werden muss davor: Hass auf Frauen besteht nicht in einem Vakuum, Herabwürdigungen sind nicht selten akzeptiert. Wer schweigt oder wegsieht, verfestigt die Strukturen. https://www.mehr.bz/khs325o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell