Badische Zeitung

Reform des Rettungsdienstes: Die Lage ist belastend

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

(...) Es gibt in Deutschland gleich drei Anlaufstellen für Notfälle. Und das führt dazu, dass es sowohl Unter- wie Überversorgung gibt. Diese Lage ist belastend - für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat also Recht, wenn er sagt, dass die Rettungsdienste eine Rettung bräuchten. Dazu zählt, die 112 und die 116117 zu erhalten, sie aber in einer Leitstelle zusammenzuführen. (...) Doch müssen es Lauterbach und die Länder versuchen und zudem bundesweit an die Patientensteuerung anknüpfen, die sich in Baden-Württemberg schon bewährt hat. Dort gibt es in vielen Kliniken neben der Notaufnahme auch Arztpraxen, die abends oder am Wochenende den Patienten helfen. https://mehr.bz/h9j (BZ-Plus)

