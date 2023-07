Badische Zeitung

Urteil zu Illerkirchberg-Mord: Wichtige Botschaft

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Der Schuldspruch gegen den Asylbewerber aus Eritrea, der Anfang Dezember in Illerkirchberg bei Ulm eine 14 Jahre alte Schülerin getötet und ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt hat, bietet (...) den Angehörigen keinen Trost, hilft über Verlust und Leid nicht hinweg. Und doch geht von diesem Urteil des Landgerichts Ulm eine Botschaft aus, die es wert ist, gehört zu werden: Der Rechtsstaat hat nach dieser furchtbaren Tat funktioniert. Das Gemeinwesen hat besonnen reagiert. Selbst die Familien der beiden Mädchen baten darum, das Verbrechen nicht zur Hetze zu missbrauchen. (...) Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist: Der verurteilte Mörder wird die lebenslange Haftstrafe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr abwenden können, und das ist nur gerecht so. https://www.mehr.bz/khs186m

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell