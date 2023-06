Badische Zeitung

Tarifstreit bei der Bahn: Machtspiel der Gewerkschaft

Kommentar von Wolfgang Mulke

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat sich bei diesen Tarifverhandlungen verzockt. Nun sieht sie sich zu Streiks in der Feriensaison gezwungen. Denn anscheinend hat der Arbeitgeber das obere Ende seines Verhandlungsspielraums erreicht. (...) Dabei ist die Forderung nach deutlichen Lohnaufschlägen berechtigt. Diese sieht das bisherige Verhandlungsergebnis auch vor. Die neuerliche Eskalation ist daher auch ein Machtspiel, bei dem es um die Legitimation in den eigenen Reihen wie im Konkurrenzkampf zur Lokführergewerkschaft GDL geht. Traurig, dass dieser Arbeitskampf wohl auf dem Rücken der Reisenden ausgetragen wird. Es muss am Ende gar nicht zu Streiks kommen. Schon die Planungsunsicherheit verdirbt angehenden Urlaubern die Laune. (...) Beide Seiten müssen sich fragen, ob sie nicht doch noch eine Lösung finden können, womöglich mit Hilfe von Schlichtern. Millionen Reisende wären dankbar dafür. https://www.mehr.bz/khs174m

