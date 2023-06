Badische Zeitung

Unglück auf dem Mittelmeer: Der Tod als Beiläufigkeit

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Als 2015 die Bilder eines dreijährigen Flüchtlingsjungen um die Welt gingen, dessen Leiche an einen türkischen Strand gespült wurde, ging ein Aufschrei durch Europa. Inzwischen aber sind die Toten auf dem Grund des Mittelmeers zu einer Beiläufigkeit geworden, die sich in den vielen Krisen dieser Zeit zu verlieren scheint. Die Staaten der EU haben sich in diesen Tagen zu einem Kompromiss in der Flüchtlingspolitik aufgerafft. (...) Man mag das alles ablehnen, auch aus humanitären und moralischen Gründen. (...) Das Sterben wird nicht über Nacht enden. Auch die Ursachen für Flucht und Vertreibung bleiben. Vielleicht aber ist ein fauler Kompromiss am Ende besser als gar keiner. Vielleicht kann er zumindest das ein oder andere Leben retten. https://www.mehr.bz/khs166m

