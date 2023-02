Badische Zeitung

Flüchtlingsgipfel: Der falsche Ton

Kommentar von Norbert Wallet

Freiburg (ots)

Man kann nur hoffen, dass der Flüchtlingsgipfel sich nicht in die Reihe der Veranstaltungen einreiht, die es beim Ritual belassen, denn die Situation ist für Städte und Landkreise belastend. Dabei ist die Situation nicht mit den Jahren 2015 und 2016 zu vergleichen. Die heutige Situation ist im Wesentlichen eine Unterbringungskrise, die sich mit Pragmatismus und guter Organisation lösen lässt. (...) Das Traurige an den aktuellen Debatten ist, dass sie in einem Ton geführt werden, als handele es sich bei der Bewältigung der aktuellen Aufgaben um eine Art Katastrophenschutz-Programm. Dabei werden leider die Chancen übersehen, die vor allem der Zuzug der Ukrainer bedeutet. https://www.mehr.bz/khs48m

