Freiburg (ots) - Somit landet nun die Ampel in den bekannten Untiefen des Föderalismus: In der Steuerpolitik und in vielen anderen Fragen herrscht in Deutschland faktisch eine All-Parteien-Regierung, die eines nicht erlaubt: den klaren Blick der Wähler darauf, welche staatliche Ebene welche Entscheidung zu verantworten hat. Es gibt zu viel Verflechtung und zu wenig ...

mehr