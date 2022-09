Freiburg (ots) - Da war ordentlich Leben in der Bude: Ein Oppositionsführer, der zum Angriff bläst und das Krisenmanagement der Regierung in der Luft zerreißt. Und ein Bundeskanzler, der ausnahmsweise in freier Rede zurückkeilt. Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben sich nichts geschenkt am Mittwoch im Bundestag. So soll es sein, so macht ...

mehr