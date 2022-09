Badische Zeitung

Streit im Bundestag ist genauso wichtig wie Einigung

Kommentar von Thorsten Knuf

Freiburg (ots)

Da war ordentlich Leben in der Bude: Ein Oppositionsführer, der zum Angriff bläst und das Krisenmanagement der Regierung in der Luft zerreißt. Und ein Bundeskanzler, der ausnahmsweise in freier Rede zurückkeilt. Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben sich nichts geschenkt am Mittwoch im Bundestag. So soll es sein, so macht Parlamentarismus Spaß. Zur Demokratie gehört das Ringen um Mehrheiten und die besten Ideen. Auch Streit und Show gehören dazu, so wie am Mittwoch. Wichtig ist aber auch, dass Rivalen sich zusammenraufen können, wenn es das Interesse des Landes erfordert. Im Angesicht des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und seinen Folgen für Europa ist das immer wieder notwendig. http://mehr.bz/48tgbfyu (BZ-Plus)

