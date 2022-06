ESH StB-Examensvorbereitung GmbH

ESH Examensvorbereitung GmbH nimmt neue Dimensionen an: Hamburger Unternehmen wächst weiter und sucht 10 neue Mitarbeiter

Hamburg (ots)

Die ESH Examensvorbereitung GmbH, ein führendes Unternehmen unter den Beratungs- und Ausbildungsunternehmen mit Fokus auf werdende Steuerberater mit Sitz in Hamburg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 10 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Steuerassistenten oder -Fachwirte, Bürokaufleute und Mitarbeiter für den Vertrieb, dort auch als Quereinsteiger. Die Stellen bei der ESH Examensvorbereitung GmbH sind ab sofort verfügbar. Das Personal wird vor Ort im zentral gelegenen Büro gesucht.

Geschäftsführer Marlo Steinecke und Gary Vorbraak: "Der Beruf des Steuerberaters ist gefragt und dementsprechend ist auch die Nachfrage nach unseren Angeboten in den letzten Monaten sehr signifikant angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns langfristig wachsen und das Unternehmen beim Wachstum unterstützen wollen".

Aufgabe der ESH Examensvorbereitung GmbH ist es, werdende Steuerberater perfekt auf das Steuerberaterexamen vorzubereiten - statistisch scheitert jeder zweite Anwärter. Die Vorbereitung geschieht sowohl durch Vermittlung des Lernstoffs, als auch durch Übungen der richtigen Lerntechniken, Probeklausuren und Feedback dazu. Das Unternehmen wurde vor zwei Jahren gegründet und hat inzwischen über 100 Kunden auf dem Weg zum Examen unterstützt. Im ESH-Team arbeiten aktuell bereits 8 Mitarbeiter und es soll in den nächsten Monaten um weitere 10 Leute anwachsen.

"Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir sind eines der führenden Unternehmen in unserer Nische mit nahezu exponentiellem Wachstum, außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern attraktive Gehälter und natürlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere Vision ist es, dass unsere Kunden bestmöglich in das Examen gehen und dort ihre Bestleistung auch abrufen", so der Geschäftsführer.

Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.esh-stbexamensvorbereitung.de

