EU-Notfallplan für die Gaskrise: Plötzlich Bittsteller

Kommentar von Dietmar Ostermann

In der Vergangenheit richteten sich nicht selten die Blicke nach Berlin, wenn andere EU-Staaten in der Klemme steckten. Nun sind vor allem wir die Bittsteller - selbstverschuldet, andere waren klüger und sind nicht in Wladimir Putins Abhängigkeitsfalle getappt. Auch sie aber wollen ihren Gaskonsum drosseln, um Engpässe hierzulande zu vermeiden. Dafür sollte man zunächst einmal dankbar sein. (...) Das ist mehr, als Pessimisten für möglich hielten. Wie in anderen Krisen darf man hoffen, dass gemeinsame Interessen in der EU letztlich zu gemeinsamem Handeln führen. Stürzt Deutschland durch einen Gas-Blackout in eine schwere Rezession, reißt es andere Staaten mit. Das kann niemand wollen. Irgendwann wird auch wieder die Hilfe der Deutschen gefragt sein. Dann sollten wir demütig sein - und solidarisch. http://www.mehr.bz/khs208j

