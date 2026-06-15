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Cem Özdemir bei Media Control-Book Night: Wahrheit in Zeiten von Fake News

Ministerpräsident von Baden-Württemberg hält Keynote zur Rolle des Buches in einer Welt zwischen Fakten und Fiktion

Baden-Baden (ots)

In einer Zeit, in der Desinformation, Fake News und künstlich erzeugte Inhalte die öffentliche Debatte zunehmend prägen, wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir bei der Book Night von Media Control in Baden-Baden ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des Buches als Träger von Wahrheit und gesellschaftlicher Orientierung setzen. Media Control ehrt am 24. Juni im Kurhaus Baden-Baden die Erfolgsautoren Juli Zeh, Sebastian Fitzek und Campino.

Unter dem Eindruck einer Medienwelt, in der die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion für viele Menschen immer schwerer erkennbar werden, wird Özdemir die besondere Rolle des Buches als verlässliches Medium und kulturellen Anker in einer demokratischen Gesellschaft beleuchten.

Mit seiner Rede eröffnet der Ministerpräsident einen Abend, der Literatur, Kultur, Medien und gesellschaftspolitische Debatten zusammenführt. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Autoren, die mit ihren Büchern ein Millionenpublikum erreicht haben.

Media Control zeichnet die Autoren für ihre außergewöhnlichen Verkaufserfolge aus: Thrillerautor Sebastian Fitzek erhält einen Diamant-Award für bislang 21 Millionen verkaufte Bücher, Schriftstellerin Juli Zeh einen Platin-Award für mehr als sechs Millionen verkaufte Exemplare. Campino, Sänger der Toten Hosen, wird für seine autobiografische Veröffentlichung "Hope Street" mit einem Gold-Award für 150.000 verkaufte Bücher geehrt. Die Auszeichnungen werden persönlich entgegengenommen.

"Wir waren überwältigt von dem großen Interesse. Die 1.100 Plätze im Kurhaus waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht", erklärt Media Control-Chef Karlheinz Kögel. "Dass wir diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten ausgerechnet in unserem 50. Jubiläumsjahr ehren dürfen, macht die Veranstaltung für uns besonders. Es geht uns nicht nur darum, jedes verkaufte Buch in Deutschland zu erfassen, sondern auch die Bedeutung von Literatur für unsere Gesellschaft sichtbar machen."

Über Media Control

Media Control ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Buch-Bestsellerlisten. Das Unternehmen erhält seine Daten über jedes verkaufte Buch in Deutschland täglich von über 15.000 Verkaufsstätten, u.a. aus dem klassischen Sortimentsbuchhandel, dem Onlinehandel und den Bahnhofsbuchhandlungen. Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Als exklusiver Medienpartner der größten deutschen Verlagshäuser erstellt das 1976 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel gegründete Unternehmen die wöchentlichen Buch-Bestsellerlisten für die reichweitenstärksten Wochenmagazine (u.a. Der SPIEGEL).

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Festakt zur Ehrung von Juli Zeh, Sebastian Fitzek und Campino

Mittwoch, 24. Juni 2026, 18.30 Uhr

Bénazetsaal, Kurhaus Baden-Baden

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