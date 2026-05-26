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Thriller, Zeitkritik und Punkrock: Media Control ehrt Fitzek, Zeh und Campino für Millionenverkäufe

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Baden-Baden (ots)

Unterschiedlicher könnten sie kaum sein: Thrillerautor Sebastian Fitzek, die gesellschaftskritische Schriftstellerin Juli Zeh und Punkrock-Ikone Campino. Gemeinsam haben sie jedoch Millionen Leserinnen und Leser erreicht. Media Control zeichnet die drei Autoren am 24. Juni 2026 im Rahmen eines Festakts im Kurhaus Baden-Baden für ihre außergewöhnlichen Bucherfolge aus.

Die Geehrten nehmen ihre Auszeichnungen persönlich entgegen, lesen aus ihren Werken und sprechen anschließend über ihre Arbeit als Autoren.

Gewürdigt werden die nachhaltigen Verkaufserfolge ihrer Bücher im deutschsprachigen Raum. Sebastian Fitzek erhält einen Diamant-Award für bislang 21 Millionen verkaufte Bücher. Der Berliner Autor zählt seit zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern und feiert 2026 sein 20-jähriges Autorenjubiläum. Die promovierte Juristin Juli Zeh wird mit einem Platin-Award für mehr als sechs Millionen verkaufte Bücher ausgezeichnet. Campino, Frontmann der Toten Hosen, erhält für sein autobiografisches Buch "Hope Street" einen Gold-Award für 150.000 verkaufte Exemplare.

"Wir würdigen drei prägende Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur und Kultur", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control. "Ihre Bücher erreichen ein Millionenpublikum und prägen den deutschsprachigen Buchmark."

Der Festakt findet im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden statt. Die Philharmonie Baden-Baden gestaltet das musikalische Rahmenprogramm. Im Anschluss folgt die traditionelle Book Night von Media-Control-Gründer Karlheinz Kögel mit geladenen Gästen aus Literatur, Medien und Verlagswesen. Im vergangenen Jahr hatte Media Control bei einem Festakt in Baden-Baden Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Biografie "Freiheit" ausgezeichnet.

Das Unternehmen zählt zu den führenden Marktbeobachtern der deutschsprachigen Buchbranche und erstellt unter anderem die SPIEGEL-Bestsellerlisten. In diesem Jahr blickt Media Control auf sein 50-jähriges Bestehen zurück.

Über Media Control

Media Control ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Buch-Bestsellerlisten. Das Unternehmen erhält seine Daten über jedes verkaufte Buch in Deutschland täglich von über 15.000 Verkaufsstätten, u.a. aus dem klassischen Sortimentsbuchhandel, dem Onlinehandel und den Bahnhofsbuchhandlungen. Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Als exklusiver Medienpartner der größten deutschen Verlagshäuser erstellt das 1976 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel gegründete Unternehmen die wöchentlichen Buch-Bestsellerlisten für die reichweitenstärksten Wochenmagazine (u.a. Der SPIEGEL).

Veranstaltungshinweis: Festakt zur Ehrung von Juli Zeh, Sebastian Fitzek und Campino -Mittwoch, 24. Juni 2026, 18.30 Uhr, Bénazetsaal (Einlass ab 17.30 Uhr), Kurhaus Baden-Baden, Kaiserallee 1 (Dauer ca. 2 Stunden)

Tickets für 5 EUR erhalten Sie hier:

Online: www.philharmonie.baden-baden.de

Tel.: 07221-27523233 (Ticketservice Baden-Baden)

E-Mail: info@baden-baden.de

Vor Ort: Ticketservice in den Kurhaus-Kolonnaden (täglich geöffnet)

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