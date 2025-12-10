MagentaSport

Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport: "Keine Nacht, nur Party!" Deutsche U21 zum 8. Mal Hockey-Weltmeister! Pro League: Männer mit Wiedergutmachung, Frauen misslingt Revanche

Die deutsche Hockey-U21 der Männer verteidigt ihren Titel und ist zum 8. Mal Weltmeister! Nachdem die DHB-Auswahl im Turnierverlauf bereits Topteams wie Frankreich und Gastgeber Indien aus dem Weg räumte, machte sie im Finale auch vor der "neben uns wohl stärksten Mannschaft der Welt" aus Spanien - wie Bundestrainer Mirko Stenzel den fünffachen Europameister von der Iberischen Halbinsel bezeichnete - keinen Halt. "Uns hat es das ganze Jahr über mit Stolz erfüllt, dass es die Mannschaft zu einer enormen Stärke gemacht hat, in Crunch-Time-Momenten da zu sein, sich auf die eigenen Stärken und Qualitäten zu besinnen und sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie geht extrem gut mit Widerständen um, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb", kennt Stenzel das Erfolgsrezept schon vor dem Spiel - als hätte er den Verlauf des Finals gegen Spanien vorausgeahnt. Vor über 8.500 Zuschauern hält die deutsche Defensive nämlich zahlreichen spanischen Angriffswellen stand und rettet sich nicht zuletzt durch den überragend aufgelegten Torhüter Jasper Ditzer mit einem 1:1 ins Penalty-Shootout. Auch dort behält Ditzer die Nerven und führt Deutschland zum dramatischen 3:2-Sieg. Was dem Mann des Spiels während des Shootout-Krimis durch den Kopf ging? "Nichts. Einfach nur: Lass uns verdammt nochmal als Sieger hier rausgehen! Wir wollten einfach nur Weltmeister werden. Fuck it", antwortet Ditzer überschwänglich und verrät den weiteren Verlauf des Abends: "Es gibt keine Nacht, nur Party."

Den Spieß umgedreht! Die deutschen Hockey-Männer feiern beim 4:1 gegen England ihren ersten Sieg in der neuen Saison der FIH Hockey Pro League und betreiben nach der 1:4-Auftaktpleite gegen Belgien Wiedergutmachung. "Wir haben viele neue Spieler in der Mannschaft - da hilft es nichts, nach Tag 1 mit dem Hammer draufzuhauen", fiel die Analyse von Kapitän Tom Grambusch vorher "sachlich" aus. Die Devise gegen England: "Wir müssen das Energielevel sehr hoch halten und ab Minute 1 mit einer sehr hohen Laufbereitschaft und Aggression in das Spiel reingehen. Sobald wir das geschafft haben, können wir das Spiel über Hockey-technische und -taktische Dinge schnell kontrollieren", so Grambusch. Das DHB-Team setzt das im Anschluss perfekt um und springt in der Tabelle vorerst hinter die Niederlande und Belgien auf den 3. Platz.

Revanche missglückt! Rund vier Monate nach dem verlorenen Finale bei der Heim-EM gehen die deutschen Hockey-Frauen zum Auftakt der FIH Pro League gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Niederlande erneut als Verliererinnen vom Platz. Im EM-Finale unterlag das DHB-Team nach großem Kampf knapp mit 1:2, beim heutigen 0:2 war den Deutschen kein Tor vergönnt. "Es ist hart für uns. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber kein Tor gemacht. Dann hat die Niederlande einfach eine massive Strafecke, wodurch sie getroffen haben", bilanziert Kapitänin Lisa Nolte, die über die Mannschaftsleistung insgesamt dennoch "glücklich" ist. Bundestrainerin Janneke Schopman nutzt den Kracher zum Pro-League-Auftakt gegen "das beste Team" als Standortbestimmung für ihren jungen Kader mit acht Spielerinnen, die erst zehn oder weniger Länderspiele haben: "Für uns ist es ein guter Messwert, um zu sehen, wo wir aktuell stehen und woran wir arbeiten müssen. In den nächsten Monaten müssen wir das dann tun, wollen aber auch hier bestmöglich abschneiden." Erstes Learning für Schopman bei der 23. Niederlage in Folge gegen die Übermacht aus der Niederlande: "Wir sind ein bisschen zu unsicher und machen zu viele Fehler mit dem Ball. Wir müssen den Ball gewinnen und uns selbst vertrauen, gute Entscheidungen zu treffen."

Finale U21-WM Männer: Deutschland - Spanien 3:2, S.O. (1:1)

Im indischen Chennai geht die deutsche U21 nach dem Treffer von Justus Warweg zur Halbzeit in Führung, verschläft danach aber den Wiederbeginn und kassiert den spanischen Ausgleich nur zwei Minuten nach der Pause. In der Folge rettet Keeper Jasper Ditzer das DHB-Team mit herausragenden Paraden ins Penalty-Shootout, wo er ebenfalls die Nerven bewahrt. Nach dem EM-Titel der Männer und der Vize-Europameisterschaft der Frauen krönt die U21-Auswahl die dritte Finalteilnahme eines DHB-Teams im Jahr 2025 mit dem Titel.

Die deutsche U21-Auswahl der Männer ist zum 8. Mal Weltmeister! Der Spanier Andrés Medina vertändelt den entscheidenden Penalty, danach kennt der deutsche Jubel keine Grenzen mehr. Torhüter Jasper Ditzer verschwindet in der deutschen Jubeltraube. Die Entscheidung im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TU5weCtmV2hlMFRxVDFRbWNVbDg1VGtWZWQyQnNvRndOZVNNbllPdm5rTT0=

Die Tore der regulären Spielzeit im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bU9zOC9nd2ozakdzTGIvMUtLdEpOUTlGaGdFSHBURUptNWgweG1WRUN1QT0=

Die deutschen Youngster überstehen spanische Großchancen am Fließband: Im 1. Viertel vereitelt der deutsche Torhüter Jasper Ditzer einen spanischen Konter, ehe die Spanier aufgrund einer deutschen Fußberührung des Balles den Videobeweis bemühen. Es folgen vier spanische Strafecken am Stück, die das Tor nur knapp verfehlen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SnBlNnI4Tjh0Zkw4OHhRZUpva0FpWkJVUE92ZmpJL0QzV1VtdVdOekVnVT0=

Jasper Ditzer hält Deutschland mit Weltklasse-Parade im Spiel: Im 3. Viertel nutzen die Spanier individuelle Fehler in der deutschen Abwehr, scheitern aber an Keeper Jasper Ditzer, der sich in seinem Gehäuse breit macht und den Ball aus kurzer Entfernung mit der linken Hand sensationell pariert. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Tk82d3o3NlVTUkM4OUtSZ1o3QmtWK3FCWUdmYWxtLzNtaUgyWTY1NE90UT0=

Deutsche Doppelchance und Drama pur in der Schlussphase: Erst hat Justus Warweg das 2:1 auf dem Schläger, dann rollt dem frei vor dem Tor stehenden Kapitän Ben Hasbach der Ball durch die Beine. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZkRQZmRrVFBPeDAyeWVJYkRHdk9hSzkwYTJkTU1ZMUtkczhjZTloUjV4dz0=

Der deutsche Torhüter Jasper Ditzer führt Deutschland zum Titel und wird anschließend offiziell zum Spieler des Spiels gewählt. Im Interview verrät er, was ihm beim Shootout durch den Kopf gegangen ist: "Nichts. Einfach nur: Lass uns verdammt nochmal als Sieger hier rausgehen! Ich hatte nichts in meinem Kopf. Wir wollten einfach nur Weltmeister werden. Fuck it!"

... wie die Feierlichkeiten am Abend ablaufen: "Es gibt keine Nacht, nur Party." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RUZDNm1jYjFxOFdUQzZQWk5HV0hpL3pPOGVFZEdteXE2M1lQZ09HQ1pHbz0=

Johannes Schmitz, Cheftrainer der deutschen U21 zusammen mit Mirko Stenzel, vor dem Spiel über den Turnierverlauf: "Es war ein klassisches deutsches Turnier. Wir hatten eine sehr gute Gruppenphase, wo wir uns in einigen Themen aber noch schwergetan haben. Wir konnten uns von Spiel zu Spiel steigern und eine gute Entwicklung zeigen."

... darüber, was Spanien gefährlich macht: "Spanien ist das variabelste Team, was die Stärkenverteilung angeht. Sie haben auch unglaubliche Qualität in der individuellen Klasse nach vorne. Es ist ein lautes, emotionales Team."

Cheftrainer Mirko Stenzel bereits vor dem Finale darüber, was ihn besonders stolz macht - offenbar mit einer Vorahnung zum Spielverlauf: "Uns hat es das ganze Jahr über mit Stolz erfüllt, dass es die Mannschaft zu einer enormen Stärke gemacht hat, in Crunch-Time-Momenten da zu sein, sich auf die eigenen Stärken und Qualitäten zu besinnen und sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie geht extrem gut mit Widerständen um, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Die Stärke mussten und durften wir auch im Turnierverlauf zeigen."

... über den Plan gegen Spanien: "Es wundert uns nicht, dass wir im WM-Finale gegen die neben uns wohl stärkste Mannschaft der Welt antreten dürfen. Die defensive Zweikampfmentalität haben wir schon im Halbfinale unter Beweis gestellt. Das wird wieder ein elementarer Schlüssel sein." Link zum Doppelinterview: drive.google.com/file/d/1PQ56B6-4T-cVID-WPYfL7vCumSPjnSoS/view

Hockey Pro League Männer: England - Deutschland 1:4

Nach der 1:4-Auftaktpleite gegen Belgien zeigt das DHB-Team im teils strömenden Regen von Dublin eine überzeugende Reaktion: Auf eine hektischere 1. Hälfte, inklusive 2:1-Führung, folgt eine dominante 2. Hälfte, in der die deutschen Männer souverän auftreten und acht Sekunden vor dem Ende mit dem 4:1 den Schlusspunkt setzen. In der Tabelle reiht sich Deutschland mit 3 Punkten zunächst als Dritter hinter den Niederlanden und Belgien ein.

Die Highlights der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MjlBSnJIYkxDNlRCY3EyMHRTVnVTSkRvUElwTFJSY2NmOVI0MkxQcUxSYz0=

Tom Grambusch, DHB-Kapitän, vor dem Spiel über die Auftaktpleite gegen Belgien: "Wir hatten direkt nach dem Spiel eine Besprechung im Hotel, wo klar wurde, dass es zu viele Ballverluste gab. Das müssen wir abstellen. Wir werden heute anders auftreten und weniger Ballverluste haben. [...] Wir haben viele neue Spieler in der Mannschaft - da hilft es nichts, nach Tag 1 mit dem Hammer draufzuhauen. Dementsprechend war meine Ansage sehr sachlich."

... über die Partie gegen England: "England ist ein super laufstarkes Team, es wird deutlich physischer werden. Wir müssen das Energielevel sehr hoch halten und ab Minute 1 mit einer sehr hohen Laufbereitschaft und Aggression in das Spiel reingehen. Sobald wir das geschafft haben, können wir das Spiel über Hockey-technische und -taktische Dinge schnell kontrollieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RkVsRUZmRGU0NitqQlNUSjFPVEZ3R1ZVTDZGK25NVmFWeGxJV1VsK2NGST0=

Hockey Pro League Frauen: Deutschland - Niederlande 0:2

Bei der Neuauflage des EM-Finals erarbeiten sich die deutschen Frauen bei rund 40 Grad in der argentinischen Provinz Santiago del Estero nur wenige Torchancen. Superstar Yibbi Jansen veredelt eine niederländische Strafecke nach knapp vier Minuten, Teamkollegin Joosje Burg erhöht noch vor der Halbzeit auf 2:0. Während die deutsche Torhüterin Finja Starck eine noch deutlichere Pleite durch starke Paraden verhindert, sieht Feldspielerin Stine Kurz 15 Sekunden vor dem Ende die Rote Karte.

Die Highlights der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dzdIVTgrVzJ3L1JtRkFPWE9yaVVqaTI3TG96QVdTdDJ1NENIc1huV2NpYz0=

Lisa Nolte, Kapitänin Deutschland: "Es ist hart für uns. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber kein Tor gemacht. Dann haben die Niederlande einfach eine massive Strafecke, wodurch sie getroffen haben. Das 2. und 3. Viertel waren nicht gut genug. Das 4. war dann wieder in Ordnung. Wir können glücklich sein, aber es ist hart zu verlieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MmdIOUpIVFYzQTlyN1NmZjlsK1JobjJkeVFBU0ZaY2ZKbkd5dVcrRmpNRT0=

Frauen-Bundestrainerin Janneke Schopman vor dem Spiel: "Wir wissen, dass Holland das beste Team ist. Wir haben lange nicht mehr gegen sie gewonnen. Aber wir sehen das als eine Herausforderung und versuchen, auf uns zu schauen und unser bestes Spiel zu spielen. Unser letztes Spiel war gegen die Niederlande bei der EM. Wir haben drei Monate nicht mehr zusammengespielt. Es ist wichtig, dass wir diese Gelegenheit jetzt haben. Wir spielen gegen die zwei besten Teams der Welt. Für uns ist es ein guter Messwert, um zu sehen, wo wir aktuell stehen und woran wir arbeiten müssen. In den nächsten Monaten müssen wir das dann tun, wollen aber auch hier bestmöglich abschneiden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TTVXRUVZV2tjZzZsVlJMditsbWQwbS9IcjVBT1NqcFBFQ0JQMS9uUnlqbz0=

Schopman analysiert das 0:2 zur Halbzeit: "Wenn wir warten, sind sie zu gut und finden immer die freie Spielerin. Wenn wir Druck machen, kommen wir auch in Ballbesitz. Wir sind ein bisschen zu unsicher und machen zu viele Fehler mit dem Ball. Ich weiß, dass wir das besser können und den Ball weiter nach vorne bringen können. Wir müssen den Ball gewinnen und uns selbst vertrauen, gute Entscheidungen zu treffen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eGl4ZVJheUhzbVpydldxbHQwakFRWkFGTG1aRE1seUJSbGlCclcyMG1NST0=

