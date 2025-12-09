MagentaSport

Basketball Eurocup und EuroLeague live bei MagentaSport: Rückkehr nach 2 Jahren als "ein Stückchen Normalität" in Israel - Hamburg verliert ein besonders Spiel, Chemnitz siegt dank Führungsspieler

München (ots)

Hamburg unterliegt beim Spitzenteam Hapoel Jerusalem mit 76:86. Aus sportlicher Sicht keine Überraschung, der Austragungsort Holon Arena unweit Tel Avivs schon. "Ein Stückchen Normalität" - denn erstmals seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts im Nahen Osten findet wieder eine Sportveranstaltung in Israel statt. Die Holon Arena umfasst eine Kapazität von 5.500 Plätzen, die gut zur Hälfte besetzt wurden. "Ich bin sehr glücklich über diese Atmosphäre und die Erfahrung hier, aber nicht glücklich über unser Spiel", sagt Hapoel-Coach Yonathan Alon nach dem Spiel. Trotzdem feiert sein Team den 8. Sieg aus den vergangenen 9 Spielen. Hamburg dagegen bleibt auch im 10. Spiel ohne Sieg. Auch die israelischen Teams in der EuroLeague kehren noch im Dezember zurück: etwa Maccabi Tel Aviv am Donnerstag gegen Villeurbanne (live ab 19.50 Uhr).

Wichtiger Heimsieg für die Chemnitz 99ers gegen Schlusslicht Panionios Athen nach langem Rückstand. "Wir haben daran geglaubt. Unser Kapitän und die Führungsspieler haben den Job erledigt", freut sich Amadou Sow. Coach Rodrigo Pastore ergänzt: "Ich glaube, dass das der Start von etwas sein kann." Es war der 1. Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Eurocups - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's in der EuroLeague mit deutscher Beteiligung am Freitag. Dann ist der FC Bayern München auswärts bei Dubai Basketball im Einsatz - ab 16.45 Uhr live. Dazu das Belgrad-Derby Partizan mit Europameister Bonga gegen Roter Stern - ab 20.15 Uhr live.

Eurocup: Hapoel Jerusalem - Veolia Hamburg Towers 86:76

Bei der Rückkehr in ihr Heimatland siegt Hapoel Jerusalem - am Ende recht deutlich gegen Hamburg. Für die Israelis ist es der 7. Sieg in Folge, womit sie sich an die Spitzenposition der Gruppe A setzen. Hamburg bleibt auch im 10. Anlauf ohne Sieg.

Im Fokus stand die Rückkehr des Sports nach Israel:

"Ein Stückchen Normalität." Erstmals seit über 2 Jahren läuft Hapoel Jerusalem wieder im eigenen Land auf. Dementsprechend besonders ist die Stimmung in diesem Moment.Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eDZKUHhRd2VGMlFXL0lnL2pxbTMyL1dsRFJrakQ3K0pJdmJmenhWaVBEVT0=

Die Fans von Hapoel Jerusalem zeigen bei der Rückkehr nach Hause eine beeindruckende Choreo. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TDJkVXdMZVluaVppYWgwSHRjVXVjME9qSDVEWVIvT1d3SVN2cVc1S2dTUT0=

Nach Fehlwürfen auf beiden Seiten erzielt Josiah-Jordan James die ersten Punkte nach der Rückkehr. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TnEyL0NpNVJOUFRMaW8raDVJWHd5YlgvMDJYaXptS1A1MzIvdFVSREpiYz0=

Die Fans von Hapoel Jerusalem genießen das Heimspiel in Holon und sorgen für eine tolle Atmosphäre. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TFNJT09WMzUvREdVRzJpbGVhR0FVSEtubmVOUTFvV2xudUtwZTF2dlBkTT0=

Die Stars von Hapoel Jerusalem nutzen die Zeit nach dem Spiel für Autogramme und Fotos mit den Fans. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bjhsbDk2TjIreVZrbEJlTUMvUmZoMDVPbGR5R0o3TnI5NDVZTUxmQ3hpWT0=

Yonathan Alon, Trainer Hapoel Jerusalem: "Ich bin sehr glücklich über diese Atmosphäre und die Erfahrung hier, aber nicht glücklich über unser Spiel. Und trotzdem gewinnen wir so ein Spiel, das sagt auch etwas über uns aus. Wir waren überhaupt nicht fokussiert, aber hatten ein paar qualitative Minuten in der Defense, was uns das Spiel gewonnen hat. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen wollen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=elpoMDhuMzIrTHhFRW45SjlhWWNGLzd5cjFMS1RSU2E2TzY2QzVJelY5WT0=

Yonathan Alon, Trainer Hapoel Jerusalem, vor der Partie: "Zunächst ist es sehr besonders für uns wieder zu Hause zu spielen, zwar nicht ganz zu Hause, aber in unserem Land. Wir hoffen, dass es ein toller Abend für die Basketballwelt sein wird, uns beim Spielen zuzusehen. Wir haben uns genauso wie immer auf dieses Spiel vorbereitet. Wir wollen unbedingt gewinnen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHZheVE4VEQ0OXNUMjBtcmExcE5scjhHMGhVK2F4MTZITnlZRGJmZml3ST0=

Benka Barloschky, Trainer Veolia Towers Hamburg: "Wir haben alles gegeben, was wir hatten und haben ein gutes Spiel gezeigt. Hapoel hat ein Wahnsinns-Lineup und wir haben gegen die beste Version von ihnen gespielt. Wir waren am Limit. Das ist nicht das Spiel, das wir gewinnen müssen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WTRZbnJmQWtDaU5MNnd1UlhBcmZmSTRJZU9IV0dtTHBsdmNSdzh2aWx6WT0=

Chemnitz 99ers - Panionios Athen 73:68

Nach 3 Niederlagen in Folge feiert Chemnitz einen wichtigen Heimsieg gegen Panionios Athen. Die Griechen kassieren die 9. Niederlage in Folge und bleiben Letzter der Gruppe B.

Nach dem Sieg gegen Athen begeben sich die Spieler der Chemnitz 99ers auf die Tribünen und klatschen mit den Fans ab. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UmZvREFESnl0TEZ2L1dScVlHZUxuZnJ4bTZEbnRwZzA4U3pjaFpyUDdlYz0=

Amadou Sow, Chemnitz 99ers, nach der Aufholjagd: "Wir haben daran geglaubt. Unser Kapitän und die Führungsspieler haben den Job erledigt. Wir haben von Beginn an daran geglaubt. Der Sieg ist enorm wichtig und entspricht der Arbeitseinstellung, die wir die letzten Tage gezeigt haben," Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QnZrWml6S3BsUi9VOUxMZURYWTR2QnU2U0dodlh5dFVwVEJPWDFmTDVobz0=

Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz 99ers: "Wir haben mit der richtigen Energie begonnen. Dann ging uns das verloren. Aber unsere Führungsspieler sind im richtigen Moment eingesprungen. Wir machten individuelle Fehler und waren nervös, aber dann haben sie das Team übernommen. Ich bin stolz auf die Jungs und ich glaube, dass das der Start von etwas sein kann." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=N01BYnN3eU9sWUtBV3FXQmIzN2RIV1k5a2ltOGtBK3ZUZVlNb0NhanhUZz0=

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague - 15. Spieltag

Donnerstag, 11.12.2025

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne Lyon

Ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Panathinaikos Athen, Basket Club Valencia - Anadolu Efes Istanbul

Ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Zalgiris Kaunas

Ab 20.45 Uhr: Real Madrid - Baskonia Vitoria Gasteiz

Freitag, 12.12.2025

Ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - FC Bayern München

Ab 19.15 Uhr: AS Monaco - Fenerbahce SK

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Olympiakos Piräus, Partizan Belgrad - Roter Stern Belgrad, Virtus Bologna - Hapoel Tel Aviv

Eurocup - 9. Spieltag

Mittwoch, 10.12.2025

Ab 16.50 Uhr: Bahcesehir Koleji SK - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca

Ab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - Asco Slask Wroclaw

Ab 18.45 Uhr: Aris Thessaloniki - Umana Reyer Venedig

Ab 18.50 Uhr: ratiopharm Ulm- Türk Telekom Ankara, Buducnost Voli Podgorica - London Lions

Ab 20.35 Uhr: Basquet Manresa - Cedevita Olimpija Ljubljana

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell