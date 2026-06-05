Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.06.2026 bis 12.06.2026

WIESBADEN (ots) - - Betriebe erzeugen rund 16 600 Tonnen Fisch - deutliche Anstiege bei Lachsforellen und Elsässer Saibling - Zuwachs bei der Muschelproduktion um 42,1 % zum Vorjahr auf 22 600 Tonnen Im Jahr 2025 haben die Aquakulturbetriebe in Deutschland rund 16 600 Tonnen Fisch erzeugt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Fischerzeugung damit gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,2 % oder 200 ...

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