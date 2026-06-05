Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: 1,2 % weniger Fisch aus Aquakulturen im Jahr 2025

Wiesbaden (ots)

Die am 05.06.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund eines Fehlers in der Überschrift korrigiert werden. Die ursprüngliche Überschrift lautete: "1,2 % mehr Fisch aus Aquakulturen im Jahr 2025."

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

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