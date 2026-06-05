KORREKTUR: 1,2 % weniger Fisch aus Aquakulturen im Jahr 2025
Wiesbaden (ots)
Die am 05.06.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund eines Fehlers in der Überschrift korrigiert werden. Die ursprüngliche Überschrift lautete: "1,2 % mehr Fisch aus Aquakulturen im Jahr 2025."
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