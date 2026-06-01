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SevenVentures investiert in happybrush - Manuel Neuer wird Markengesicht und strategischer Partner

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Unterföhring (ots)

SevenVentures, der Investment-Arm der ProSiebenSat.1 Media SE, beteiligt sich mit einem Brutto-Mediavolumen in mittlerer einstelliger Millionenhöhe an happybrush. Das Münchner Unternehmen entwickelt Oral-Care-Produkte mit dem Ziel, Mundpflege hochwertig, zeitgemäß und nachhaltig zu gestalten. Mit dem Investment will happybrush die nächste Skalierungsstufe erreichen. Im Zuge dessen steigt Rekord-Nationaltorhüter Manuel Neuer als strategischer Partner in das Unternehmen ein und wird das neue Markengesicht. Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer crossmedialen Kampagne, die auch einen TV-Spot auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe umfasst.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 entwickelt die happybrush GmbH Mundpflegeprodukte, die Qualität, Design und Verantwortung in sich vereinen. Das mehrfach ausgezeichnete Produktportfolio deckt dabei sämtliche Kundenbedürfnisse ab und reicht von elektrischen Zahnbürsten für Erwachsene und Kinder über Zahnpasta bis hin zu Zahnseide, Mundspülungen und Interdentalbürsten. Das Unternehmen konnte bereits 25 Millionen Produkte verkaufen und strebt nun den nächsten Schritt in Richtung Massenmarkt an.

Das Media-Investment von SevenVentures garantiert dem Startup langfristig hohe Sichtbarkeit auf den linearen und digitalen Kanälen der ProSiebenSat.1-Gruppe. Dies ermöglicht es happybrush, neue Zielgruppen zu erschließen, die Marktpräsenz auszubauen und nachhaltiges Vertrauen zu etablieren. Mit Manuel Neuer als Testimonial steht strategisch die Schärfung des Markenprofils von happybrush im Fokus: Der Weltmeister wird nicht nur das Gesicht der anstehenden Kampagne, sondern entwickelt gemeinsam mit happybrush neue Produkt- und Markenkonzepte. Verlängert wird die Kampagne darüber hinaus am Point of Sale, online und über Social Media.

Manuel Neuer, DFB-Nationaltorhüter:"Als Profisportler lege ich großen Wert auf Gesundheit, Qualität und konsequente Routinen im Alltag. Dabei spielt auch die Mundgesundheit eine wichtige Rolle. happybrush verbindet effektive Technologie, modernes Design und Nachhaltigkeit auf eine Weise, die mich sofort überzeugt hat - ebenso wie die zahlreichen Auszeichnungen der Produkte. Ich freue mich sehr darauf, die Weiterentwicklung der Marke und zukünftige Produkte aktiv mitzugestalten."

Stefan Walter, Co-Founder happybrush: "Besonders wertvoll ist für uns, dass Manuel Neuer sich nicht nur als Markenbotschafter engagiert, sondern happybrush auch strategisch mitgestaltet. Und zusammen mit SevenVentures als starkem Medienpartner schaffen wir die mediale Reichweite, um das Unternehmen auf das nächste Level zu heben."

Florian Hirschberger, CEO SevenVentures: "Durch die große Reichweite von ProSiebenSat.1 wollen wir happybrush helfen, die Markenbekanntheit des Unternehmens in einem breiten Markt weiter zu steigern. Mit Manuel Neuer hat happybrush einen außergewöhnlich starken Markenbotschafter gewonnen. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und auf unsere gemeinsame Kampagne."

Über SevenVentures: SevenVentures ist Teil der ProSiebenSat.1 Media SE, fungiert als Investmentgesellschaft der Gruppe und verfolgt ein flexibles Investitionsmodell, das auf Media-for-Equity- und Media-Convertible-Modellen basiert. Die Portfoliopartner von SevenVentures erhalten im Gegenzug für Unternehmensanteile TV-Werbezeit, individuell zugeschnittene Kampagnen auf den Sendern und Plattformen von ProSiebenSat.1 sowie weitere Dienstleistungen. Eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz in der Branche unterstreicht, dass SevenVentures wesentlich zur Steigerung des Umsatzes und des Unternehmenswerts der Partner-Startups und Scaleups beiträgt.

Über happybrush: happybrush ist ein Oral-Care-Unternehmen mit Sitz in München. Gegründet 2016 von Florian Kiener und Stefan Walter hat das Unternehmen bereits über 25 Millionen Produkte verkauft und zählt heute zu den führenden deutschen Marken im Bereich moderner Mundpflege. happybrush hat Vertriebskooperationen mit über 40 Handelspartnern geschlossen, darunter die großen deutschen Drogeriemärkte dm, Rossmann und Müller. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter:innen.

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