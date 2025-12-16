nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Marschbefehl an die nächste Front - Kommentar zum Vorschlag für eine europäische "Friedenstruppe" in der Ukraine

Berlin (ots)

Der 24. März 1999 ist ein Fanal, ein Datum, das eine echte "Zeitenwende" in Deutschland brachte: An diesem Tag griffen Nato-Bomber unter Beteiligung der Bundeswehr Ziele im damaligen Jugo­slawien an. Seitdem folgten mehrere Kriegseinsätze der Truppe im Ausland. Ob in Afghanistan, Mali oder am Horn von Afrika - militärisches "Engagement" ist in Deutschland inzwischen zu einem Normalzustand geworden.

Nun könnte der nächste Einsatz auf die Bundeswehr warten. Im Rahmen eines möglichen Friedens­abkommens zwischen Kiew und Moskau ist angedacht, eine "von Europa geführte, aus Beiträgen williger Nationen bestehende >multinationale Truppe für die Ukra­ine<" in das Kriegsgebiet abzu­kommandieren. Das hieße in der Konsequenz: Nach 1945 stehen deutsche Soldaten dann dauerhaft in Litauen und der Ukra­ine an der Grenze zu Russland, den Feind fest im Blick und den Finger am Abzug. Vergessen scheinen die mehr als 20 Millionen toten Sowjetbürger, die der deutsche Faschis­mus auf dem Gewissen hat. Vergessen auch die Gräuel von Leningrad, das deutsche Soldaten fast drei Jahre belagert hatten.

Seit der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) seine "Zeitenwende" am 27. Fe­bruar 2022 im Bundestag ausgerufen hat, knallen bei Rheinmetall und Konsorten die Korken. Ihre Auftragsbücher sind über Jahre voll, die Rendite der Aktionäre gesichert. Mit einer dauerhaften "Friedenstruppe" in der Ukra­ine würde die Politik ihren Aufrüstungswahn fortsetzen. Mehr noch: Man führt das Kriegs­gerät dann seinem eigentlichen Zweck zu. Ein Szenario, das Angst und Bange macht. Denn schnell kann ein Versehen, Befehl oder Manöver den jeweils anderen zu einer Kurzschlusshandlung provo­zieren. Und das hätte Folgen, die selbst die Sowjetopfer im Zweiten Weltkrieg übertreffen könnten.

