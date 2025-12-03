nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Rassistische Sippenhaft - Kommentar zum US-Einwanderungsstopp für 19 Länder

Berlin (ots)

Die Liste der Verbalausfälle und politischen Abscheulichkeiten von US-Präsident Donald Trump ist kilometerlang. Eine Steigerung seiner Menschenfeindlichkeit ist praktisch unmöglich, möchte man meinen. Von wegen! Jetzt nämlich hat der Multimilliardär Menschen aus Somalia als "Müll" bezeichnet. O-Ton Trump: "Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land." Praktisch gleichzeitig hat seine Regierung alle Einwanderungsanträge von Menschen aus 19 Ländern gestoppt. Darunter sind neben Somalia Länder wie Haiti, Sudan, Iran, Kuba oder Afghanistan. Staaten, die Trump vermutlich nur mit Anleitung auf der Landkarte findet, deren Bewohner er aber pauschal als Sicherheitsrisiko einstuft oder als Schmarotzer beschimpft.

Der Aufnahmestopp ist eine Reaktion der US-Administration auf den Angriff auf zwei National­gardisten. Der mutmaßliche Täter kommt aus Afghanistan. Für diese Tat werden nun nicht nur alle Afghanen kollektiv bestraft, sondern auch Menschen, die kulturell oder politisch mit dem Land am Hindukusch nichts zu tun haben. Menschen, die Terrorismus, Islamismus oder sonst einen Ismus nur aus den Nachrichten kennen. Menschen, die selbst vor religiösen Fanatikern geflüchtet sind. Menschen, die ihr Leben lang in Armut gelebt haben. Oder Menschen, denen jedes Jahr das Haus von Stürmen weggefegt wird. Das ist Sippenhaft, garniert mit Trumps Rassismus.

Nota bene: In Somalia herrscht seit den frühen 90er Jahren Bürgerkrieg. Ein mehr als nachvollzieh­barer Grund, dort nicht mehr leben zu wollen. Bevor Trump das nächste Mal über Menschen urteilt, sollte ihm einer seiner Berater Nachhilfe in Politik und Geschichte geben. Neben Geografie hat der US-Präsident auch da noch einiges aufzuholen.

