CVRx, Inc.

CVRx informiert zum Weltherztag am 29. September

Bluthochdruck ist Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - und auch in schweren Fällen behandelbar

Minneapolis

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache - sowohl in Deutschland als auch weltweit. Ziel des Weltherztages ist es, ein globales Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen und zu verdeutlichen, wie wichtig Prävention ist. Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) stellt dabei eine besonders große Gefahr für die Gesundheit dar und ist ein Risikofaktor für z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall und frühzeitigen Tod. Das Medizintechnikunternehmen CVRx macht sich dafür stark, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit innovativen Verfahren zu behandeln, insbesondere Bluthochdruck, der mit herkömmlichen Medikamenten (also in "schweren Fällen") nicht in den Griff zu bekommen ist.

Herzgesundheit ist kein Zufall - mach die "Big Five" zur Prio 1!

So lautet das Motto des diesjährigen Weltherztages, der am 29. September stattfindet. Die sogenannten "Big Five" sind die fünf beeinflussbaren Risikofaktoren, die das Herz belasten und gefährden:

Bluthochdruck

Hohes Cholesterin

Rauchen

Diabetes

Übergewicht

Die "Big Five" lassen sich frühzeitig erkennen - und vor allem: gut beeinflussen.

Bluthochdruck (Hypertonie) ist weltweit der häufigste und relevanteste kardiovaskuläre Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.(1) Bluthochdruck schädigt unbemerkt die Gefäßwände und erhöht deutlich das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen seit Jahren die Liste der häufigsten Todesursachen an: In Deutschland ging 2023 ein Drittel (33,9 Prozent) aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen - insbesondere Herzinfarkte und Schlaganfälle - zurück.(2,3) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnet jährlich rund 17,9 Millionen Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.(3)

Ansprechpartner für den Weltherztag in Deutschland ist die Deutsche Herzstiftung, die auf ihrer Webseite umfangreiche Informationen zum Thema Herzgesundheit bietet. Die Deutsche Herzstiftung ist die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland.

Auch der Medizinproduktehersteller CVRx engagiert sich für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um Betroffene zu unterstützen und das Thema Herzgesundheit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik, die über eine Modulation des vegetativen Nervensystems wirkt. Die Mission von CVRx ist es, innovative Therapieoptionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch in Deutschland noch breiter bekannt zu machen, damit noch mehr Patientinnen und Patienten davon profitieren können.

Baroreflex-Aktivierungstherapie: Innovative Therapie bei Bluthochdruck und Herzschwäche

Das medizintechnische System Barostim(TM) regt bestimmte Nervenzellen (Barorezeptoren) in der Halsschlagader an und reguliert so das Gleichgewicht des Herzkreislaufs und weiterer Körperfunktionen (Baroreflex-Aktivierungstherapie, kurz BAT). Das kleine, herzschrittmacherartige Gerät ist für Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck (Hypertonie) und für Menschen mit chronischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) zugelassen. Die BAT kann angewendet werden, wenn Medikamente allein nicht ausreichend wirken. Eingesetzt wird das medizinische Gerät in einer kurzen, risikoarmen Operation.

Wenn Medikamente den Blutdruck nicht ausreichend senken, gibt es Hilfe

Wichtiger Hinweis: Bei therapieresistenter Hypertonie - also Bluthochdruck, der trotz mehrerer Medikamente nicht ausreichend gesenkt werden kann - besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und frühzeitigen Tod. Die BAT kann in solchen Fällen helfen, den Blutdruck nachhaltig zu senken. Sprechen Sie Ihren Hausarzt oder Kardiologen auf die Möglichkeit einer BAT an. Weitere Informationen unter www.cvrx.de.

Über die Baroflex-Aktivierungstherapie (BAT) mit Barostim(TM)

Die Baroflex-Aktivierungstherapie mittels Barostim von CVRx ist in der EU seit 2013 für Patientinnen und Patienten mit einer therapierefraktären Hypertonie zugelassen und seit 2014 für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Barostim(TM) ist ein implantierbares Gerät, das die von CVRx patentierte Technologie nutzt, um elektrische Impulse an Barorezeptoren in der Wand der Halsschlagader zu senden. Die Barorezeptoren lösen den Baroreflex des Körpers aus, der wiederum eine autonome Reaktion des Herzens zur Folge hat. Die Therapie stellt das Gleichgewicht des autonomen Nervensystems wieder her und verbessert dadurch die Symptome. Barostim(TM) erhielt von der FDA die Bezeichnung "Breakthrough Device Designation" und ist von der FDA für die Anwendung bei HI-Betroffenen in den USA zugelassen.

Über CVRx, Inc.

CVRx, Inc. ist ein US-amerikanischer Medizinproduktehersteller mit Hauptsitz in Minneapolis (USA). CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik. Die Mission von CVRx ist es, den heute noch hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei kardiovaskulären Erkrankungen mit seinen Technologien zu adressieren. Die sicheren und effektiven Therapien von CVRx nutzen und harmonisieren dabei die natürlichen Systeme des Körpers, um das klinische Outcome, die Lebensqualität und die gesamte kardiovaskuläre Gesundheit von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Hierzu trägt die neuartige Baroreflex-Aktivierungstherapie (BAT) Barostim(TM) von CVRx bei.

