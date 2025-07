PIZ Heer

Gedenkveranstaltung zum gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944

Strausberg (ots)

Strausberg, 18.07.2025

Zu Ehren der mutigen Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 fand am heutigen Freitag eine feierliche Gedenkveranstaltung in der "von-Hardenberg-Kaserne" in Strausberg statt. Im Zentrum standen Andenken an Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Generalmajor Henning von Tresckow, deren Einsatz für Freiheit und Menschlichkeit auch 81 Jahre später nicht vergessen werden.

Nach der einleitenden Rede des Standortältesten des Kommandos Heer, Oberst i.G. Zierold, zollte er gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Strausberg, Elke Stadeler, seinen Respekt für den Einsatz und die Aufopferung der hingerichteten Widerstandskämpfer. Begleitet wurde die Zeremonie von einer Schweigeminute und einem andächtigen Musikstück, vorgetragen durch einen Trompeter der Bundeswehr.

Besonderer Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung war die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern des Theodor-Fontane-Gymnasiums Strausberg, die als Gastredner das historische Erbe des militärischen Widerstandes reflektierten. Ihre durchaus für mehr Mut, Zusammenhalt und Menschlichkeit, ganz nach dem Vorbild von Oberst von Stauffenberg und Generalmajor von Tresckow, mahnenden Beiträge regten nicht nur zum Nachdenken an, sondern wurden beim anschließenden Empfang, ausgerichtet von der ansässigen Militärseelsorge, rege diskutiert und vertieft.

Die Veranstaltung verdeutlichte eindrucksvoll, dass Erinnerung mehr ist, als ein Blick zurück: Sie ist Auftrag an die Gegenwart - für Haltung, Mut und Verantwortung in unserer Zeit.

