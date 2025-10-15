PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Kommentar zum Streit um das neue Wehrdienstgesetz

Berlin (ots)

Eigentlich wollte sich die Bundesregierung nach dem Hin und Her bei der Verfassungsrichterwahl zusammenreißen. Doch nun hat Schwarz-Rot mit der Wehrpflicht den nächsten Streit am Hals. Im Zentrum steht ein Losverfahren für die Musterung möglicher Rekruten im neuen Wehrdienstgesetz. Das schmeckt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) offenbar überhaupt nicht.

Doch der Streit darüber, wer wann zur Bundeswehr eingezogen wird und wie dieses Prozedere genau funktionieren soll, ist nicht viel mehr als das übliche Rumgehampel im bürgerlichen Politik­betrieb. Fest steht: Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ist eine Militarisierung in Gang gesetzt worden, die in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik ihresgleichen sucht. Bei den Milliarden für die Rüstungsindustrie hat selbst der sparsamste Haushaltspolitiker mit CDU-Partei­buch die Spendierhosen an. Schließlich muss verhindert werden, dass der Russe über die Oder kommt und bis Berlin durchbricht. Dafür braucht es angeblich mehr als die rund 180.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten, die zurzeit in der Truppe organisiert sind. Zudem muss irgendwer das neu angeschaffte Militärgerät bedienen.

Wie auch immer sie am Ende praktisch umgesetzt wird: Die personelle Aufstockung der Bundes­wehr ist eine Warnung an Wladimir Putin und seine Claqueure im Kreml. Eine Annäherung oder gar Vertrauen zwischen den beiden Machtblöcken schafft man so nicht. Das aber bräuchte es, um den aktuellen Rüstungswahnsinn schnellstmöglich umzukehren. Wenn erst die Atomraketen fliegen, hilft uns auch keine Wehrpflicht weiter. Dann nämlich verbrennen wir alle zusammen im nuklearen Inferno.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 14.10.2025 – 17:51

    "nd.DerTag": Ungleiches Erinnern - Kommentar zum Umgang mit den Opfern des Gaza-Krieges

    Berlin (ots) - Wie wird man sich einst an die vergangenen zwei Jahre erinnern? An Gewalt und Leiden im Nahen Osten? Vieles deutet darauf hin, dass es ein einseitiges Erinnern sein wird, zumindest in der west­lichen Welt. Zu Recht wird man regelmäßig der Opfer gedenken, die beim Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 getötet und verletzt wurden. In viel geringerem Maß ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 17:23

    Kommentar von "nd.DerTag" zur Freilassung der israelischen Geiseln

    Berlin (ots) - Das jahrelange Martyrium für die israelischen Geiseln ist endlich vorbei. So eine Nachricht muss gefeiert werden, egal auf welcher Seite man im Nahost-Konflikt auch steht. Denn wer nicht anerkennt, dass Leid von Zivilisten zu enden hat, steht auf jeden Fall auf der unmenschlichen und damit der falschen. Dieser Gefangenenaustausch ist jedoch nur der ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 17:56

    "nd.DerTag": Mehr Mut zum Risiko! Kommentar zum Start der ersten Phase des Friedensplans für Gaza

    Berlin (ots) - Lassen Sie sich nicht von US-Präsident Donald Trumps Selbstbeweihräucherung täuschen: Die Einigung zwischen Israels Regierung und der Hamas hat die Regeln der Nahost-Diplomatie nicht neu geschrieben, jedenfalls noch nicht. Die Sitzung des Kabinetts in Israel hat gezeigt, wie schwer es Regierungschef Benjamin Netanjahu gefallen ist, auch nur die erste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren