PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Ungleiches Erinnern - Kommentar zum Umgang mit den Opfern des Gaza-Krieges

Berlin (ots)

Wie wird man sich einst an die vergangenen zwei Jahre erinnern? An Gewalt und Leiden im Nahen Osten? Vieles deutet darauf hin, dass es ein einseitiges Erinnern sein wird, zumindest in der west­lichen Welt. Zu Recht wird man regelmäßig der Opfer gedenken, die beim Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 getötet und verletzt wurden. In viel geringerem Maß aber an die Zehntausenden palästinensischen Toten, und gemeint sind hier nicht die Hamas-Terroristen, sondern die vom israe­lischen Militär getöteten Frauen, Kinder, Ärzte, Journalisten, humanitären Helfer.

Diese für den Westen oft namen­losen Opfer sind in der herrschenden Widerspiegelung des Gaza-Krieges kaum mehr als eine statistische Fußnote. Die Untaten der Hamas sind gut und erschütternd dokumentiert. Dagegen hat die Allianz der Israel-Unterstützer den Terror gegen palästinensische Zivilisten lange nur schulterzuckend hingenommen.

Es ist ein Ungleichgewicht, das sich in der Berichterstattung über den Waffenstillstand und die Frei­lassung der Geiseln fortsetzt. Und es ist der Anfang einer gefilterten Geschichtsschreibung darüber. Dabei würden eine gerechte Aufarbeitung aller Verbrechen, eine angemessene Würdigung aller Opfer zu den Voraussetzungen für Frieden und irgendwann einmal Versöhnung gehören. Aber wo ist eine Ausstellung über das Leiden der Palästinenser, wie es sie für die Hamas-Opfer gibt? Wo sind die Gedenkstunden mit politischer und kultureller Prominenz? Und wer erwartet so etwas über­haupt in einem Land, in dem man wegen des Tragens palästinensischer Symbole von der Polizei verprügelt wird?

Vor unseren Augen beginnt das Zurechtbiegen der Geschichte. Es ist die Auf­gabe einer demokra­tischen Öffentlichkeit, das nicht zuzulassen.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 13.10.2025 – 17:23

    Kommentar von "nd.DerTag" zur Freilassung der israelischen Geiseln

    Berlin (ots) - Das jahrelange Martyrium für die israelischen Geiseln ist endlich vorbei. So eine Nachricht muss gefeiert werden, egal auf welcher Seite man im Nahost-Konflikt auch steht. Denn wer nicht anerkennt, dass Leid von Zivilisten zu enden hat, steht auf jeden Fall auf der unmenschlichen und damit der falschen. Dieser Gefangenenaustausch ist jedoch nur der ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 17:56

    "nd.DerTag": Mehr Mut zum Risiko! Kommentar zum Start der ersten Phase des Friedensplans für Gaza

    Berlin (ots) - Lassen Sie sich nicht von US-Präsident Donald Trumps Selbstbeweihräucherung täuschen: Die Einigung zwischen Israels Regierung und der Hamas hat die Regeln der Nahost-Diplomatie nicht neu geschrieben, jedenfalls noch nicht. Die Sitzung des Kabinetts in Israel hat gezeigt, wie schwer es Regierungschef Benjamin Netanjahu gefallen ist, auch nur die erste ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:50

    Kommentar von "nd.DieWoche" über Hinrichtungen und Widerstand im Iran

    Berlin (ots) - Noch vor Sonnenaufgang - meist an einem Mittwochmorgen - ist es soweit. Wenn der Muezzin zum Morgengebet ruft, sind sie schon tot. Die Gefängniswärter kommen in der Dunkelheit, legen den Verurteilten die Augenbinden an, führen sie zum Galgen. Der Strick wird enger, das Leben endet. Draußen vor den Gefängnistoren warten oft Mütter, Väter, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren