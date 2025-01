ProSieben

Wer stiehlt Joko die Show? Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey greifen ab Sonntag, 2. März 2025 als Show-Diebe an

Show-Diebe? Joko Winterscheidt stellt sich neuen Gegnerinnen und Gegnern. Ab 2. März 2025, sonntags, um 20:15 Uhr wird Joko seine ProSieben-Show und seinen Job als Moderator wieder verteidigen. In sechs neuen Folgen stellen sich Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey dem wohl ungewöhnlichsten Quiz im deutschen Fernsehen. Besondere Gefahr für Joko Winterscheidt: Mit Comedian Teddy Teclebrhan kehrt ein erfahrener "Wer stiehlt mir die Show?"-Gegner zurück hinter das Ratepult. Außerdem quizzt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unberechenbare Wildcard zusätzlich um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".

Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."

Alles auf Joyn: Die neueste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" kann bereits ab Sonntag, 23. Februar 2025, jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn gestreamt werden.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Die Siegerin oder der Sieger des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

"Wer stiehlt mir die Show?" - sechs neue Folgen ab 2. März 2025, sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen auf Joyn

