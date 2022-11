"nd.DerTag": Nur noch für die Galerie - Kommentar zur erneuten Insolvenz des Kaufhauskonzerns Galeria-Karstadt-Kaufhof

Berlin (ots) - In seiner Rede zur Lage der Nation sprach der Bundespräsident am Freitag über dies und das, von den Weltkrisen bis zum Gemeinsinn. Doch interessanter als das, was Frank-Wal­ter Steinmeier sagte, sind die Leerstellen seiner Ansprache. Da ist der Begriff des Epochenbruchs. Natürlich muss man die ...

mehr