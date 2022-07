Stadt Bedburg

16. Bedburger MusikMeile mit Headliner Alex Christensen am 3. September 2022

Über 15 Bands auf neun Bühnen

Neue Musikfarben wie Country

Rapper MoTrip und Mo-Torres sind dabei

Bild-Infos

Download

Bedburg (ots)

Gemeinsam mit tausenden Musikfans singt, tanzt und feiert Bedburg am Samstag, dem 3. September 2022 ab 19 Uhr auf der 16. MusikMeile. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und beliebte Musik-Festival in der Bedburger Innenstadt lockte in den vergangenen Jahren mit Headlinern wie Milow, Christina Stürmer und Max Mutzke über 30.000 Menschen in die Stadt und war damit das musikalische Top-Event in der Region.

Nun steht auch der diesjährige Top-Act fest: DJ und Produzent Alex Christensen mit seinem Programm "Alex Christensen & Friends - The Classical Dance Show" wird auf der 16. Bedburger MusikMeile den Schlossparkplatz in eine riesige Tanzfläche verwandeln. Gemeinsam mit über 15 weiteren Bands sowie Künstlerinnen und Künstlern auf insgesamt neun Bühnen wird für jeden Musikfan etwas dabei sein.

"Alex Christensen ist für das Comeback der MusikMeile genau der richtige Headliner. Ich bin davon überzeugt, dass er die Besucherinnen und Besucher auf dem Schlossparkplatz zum Tanzen und Feiern bringen wird. Und auch auf den anderen Bühnen ist durch die unterschiedlichen Musikrichtungen für jeden Geschmack etwas dabei. Mit unserem Programm hoffen wir, dass wir mindestens genauso viele Gäste hier bei uns in Bedburg begrüßen können wie vor der Pandemie", sagt Bürgermeister Sascha Solbach.

MusikMeile bleibt kostenlos, Country erstmals mit dabei

Um 19:00 Uhr gibt Radio Erft-Moderator Oliver Frühauf auf der Hauptbühne am Schlossparkplatz den Startschuss für die 16. MusikMeile. Ab 20:00 Uhr rocken die Bands und Künstler aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen die Bühnen in der Innenstadt, die jeweils ihr eigenes Genre haben. Der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher bleibt auch nach der zweijährigen Corona-Pause kostenlos.

Neben einer DJ- und einer neuen Country-Bühne gibt es auch die Möglichkeit Rock- und Popmusik auf der 16. Bedburger MusikMeile, die auch in diesem Jahr wieder von Radio Erft und Westenergie präsentiert wird, live zu erleben. Dazu warten mit den Rappern MoTrip und Mo-Torres sowie den dIREsTRATS, einer der meistgebuchten Dire Straits-Tribute-Bands Europas, drei weitere echte Highlights auf die Besucherinnen und Besucher des Musik-Festivals.

Ab 21:15 Uhr legt dann Alex Christensen mit seinem Programm "Alex Christensen & Friends - The Classical Dance Show" auf der Hauptbühne die besten Hits der 80er und 90er-Jahre auf. Vier Streicher, Solisten und Sängerinnen ergänzen das Set. Der DJ und Produzent, der vor allem mit Hits wie "Das Boot" und "united" bekannt wurde, war bis vor kurzem mit dem Berlin Orchestra auf großer Deutschland-Tour und präsentierte mit ausgewählten Sängerinnen und Sängern erstmalig die besten Songs der 80er- und 90er-Jahre in Klassik-Varianten.

Lydia Bauer und Michael Kesternich vom Kommunalen Partnermanagement der Westenergiesind sich ebenfalls einig: "Unsere Freude, die beliebte und traditionsreiche MusikMeile 2022 wieder live erleben zu dürfen, teilen wir mit Musikern, Publikum und besonders mit der Stadt Bedburg als Veranstalterin. Dies bedeutet einen Schritt in Richtung Normalität. Unser großer Dank gilt dem Organisationsteam für den besonders engagierten Einsatz in diesen weiterhin herausfordernden Zeiten. Wir sind gespannt auf ein tolles Festival-Event mit grandiosen Musikern."

MusikMeile ist erneut Teil des Rheinischen Kultursommers

Nach 2018 und 2019 ist das Musikfestival bereits zum dritten Mal Teil des Rheinischen Kultursommers. Der Rheinische Kultursommer ist ein Projekt im Rahmen der regionalen Kulturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen und bündelt Kunst- und Kulturformate im Rheinland. Der Kultursommer will auch nach der Corona-Pause die Menschen "live vor Ort" miteinander ins Gespräch bringen. So hat die Bedburger MusikMeile auch in diesem Jahr die Fachjury überzeugen können und somit wieder einen Platz in der Klammer des Rheinischen Kultursommers 2022 gefunden!

Alle weiteren Infos erhalten Sie auch unter www.musikmeile-bedburg.com sowie auf den extra für die MusikMeile eingerichteten Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram.

Die Bands der 16. Bedburger MusikMeile:

Alex Christensen & Friends - The Classical Dance Show (Top-Hits der 80er und 90er-Jahre)

(Top-Hits der 80er und 90er-Jahre) Mo-Torres (Pop und Rap)

(Pop und Rap) MoTrip (Deutschrap)

(Deutschrap) BenjRose (Pop und Rock)

(Pop und Rock) dIRE sTRATS (Rock, Dire Straits-Tribute-Band)

(Rock, Dire Straits-Tribute-Band) Angela-Lentzen-Band (Pop, Rock, New Country, Folk, Jazz, Chanson)

(Pop, Rock, New Country, Folk, Jazz, Chanson) DJ Mark de D'or (Party, Techno, Dance)

(Party, Techno, Dance) DJ Jeffem (Dancehall)

(Dancehall) Hillbilly Deluxe (Country)

(Country) Just Cash (Country, Johnny Cash-Tribute-Band)

(Country, Johnny Cash-Tribute-Band) Frame the Moon (Pop und Indie-Rock)

(Pop und Indie-Rock) Luke Mays Band (Pop und Rock)

(Pop und Rock) TheRockClassiX (Rock)

(Rock) Penetration Derby (Metal)

(Metal) Saitenwind (alle Genres)

(alle Genres) Jecko Mio (Mitsingkonzert, vorher "Jukebox Helden")

(Mitsingkonzert, vorher "Jukebox Helden") Daniel Ingendorn (Pop und Rock)

(Pop und Rock) Moderation: Oli Frühauf (Radio Erft)

Original-Content von: Stadt Bedburg, übermittelt durch news aktuell