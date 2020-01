neues deutschland

Katharina Slanina folgt Diana Golze als Brandenburger LINKE-Vorsitzende nach

Diana Golze wird nicht erneut als Landesvorsitzende der Brandenburger LINKEN antreten. Nach zwei Jahren an der Spitze mit Anja Mayer soll die ehemalige brandenburgische Gesundheitsministerin Ende Februar von Katharina Slanina abgelöst werden. Darüber berichtet die in Berlin erscheinende Zeitung "nd.dieWoche" in ihrer am Samstag erscheinenden Ausgabe. "Meine persönliche und berufliche Situation lässt sich mit dem wichtigen Amt als Landesvorsitzende nicht mehr vereinbaren", erklärte Golze am Donnerstagabend.

Golze erklärte ihren Verzicht auf den Landesvorsitz der LINKEN auch mit der Wahlniederlage im September 2019. "Die politische Situation hat sich vollkommen geändert", sagte sie. "Eine Doppelspitze müsse nicht nur menschlich funktionieren, sondern auch inhaltlich zusammenpassen und für die Landespartei sinnvoll sein", erklärt Golze und hofft, dass die neue Doppelspitze "in der Lage ist, uns durch diese nicht einfache Zeit zu führen".

Katharina Slanina arbeitet als Personalchefin für die Bundestagsfraktion und wurde in ihrem Kreisverband Barnim erst kürzlich zur stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. "Katharina Slanina und ich treten als Team für den Landesvorsitz an", erklärte die Landesvorsitzende Anja Mayer nach der Vorstandssitzung. "Ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Team sind und sein können."

