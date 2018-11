neues deutschland: Wirtschaftsexperte Falk: G20 haben Versprechen zur Bankenregulierung nicht gehalten

Berlin (ots) - Der Weltwirtschaftsexperte Rainer Falk erwartet vom G20-Gipfel an diesem Wochenende in Buenos Aires keine Beilegung der internationalen Handelskonflikte. "Im Moment sieht es danach aus, dass sich die Konfrontation verschärfen wird. Die USA haben bereits eine neue Runde von Strafzöllen gegen China angekündigt", sagte der Herausgeber des Informationsbriefs "Weltwirtschaft & Entwicklung" der Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Die vor zehn Jahren aufgrund der Finanzkrise zusammengekommenen G20-Staaten haben das Versprechen des damaligen deutschen Finanzministers Peer Steinbrück, dass künftig »kein Markt, kein Produkt, kein Akteur« mehr ohne Aufsicht sein dürfe, nicht gehalten. Das Beispiel der nicht regulierten Schattenbanken zeige, "dass es bislang keine umfassende Regulierung in diesem Steinbrückschen Sinne gegeben hat", konstatiert Falk.

