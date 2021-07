Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

NRZ: Ruhrbischof Overbeck fordert mehr Engagement für den Klimaschutz

Essen (ots)

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat bei einem Besuch in den Katastrophengebieten im Sauerland ein energischeres Handeln der Politik beim Klimaschutz gefordert. "Ich glaube, Regierungen im Bund und Land, aber auch auf kommunaler Ebene werden sich den sozial-ökologischen Fragen viel bewusster annehmen müssen", sagte Overbeck der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Samstagsausgabe). Es sei notwendig, "sensibler für ökologische Entwicklungen zu sein, ernster zu nehmen, was Naturforscher und diejenigen sagen, die schon seit Jahren wachsam Entwicklungen in der Natur verfolgen", so der Bischof weiter. Zudem wandte sich Overbeck gegen das Beharren auf ein ständiges Wirtschaftswachstum. Zwar hänge vom "sozial abgefederten wirtschaftlichen Wachstum" der Wohlstand vieler Menschen ab. Jedoch sei der Preis dafür hoch. "Und weil er ökologisch Dimensionen annimmt, die nicht nur uns, sondern der gesamten Menschheit nicht guttut, werden wir von einem Wachstums-Paradigma Abstand nehmen müssen", forderte der Bischof. Allerdings müsse insbesondere im globalen Maßstab geklärt werden, wie das für die soziale Schwachen verträglich gestaltet werden könne.

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell