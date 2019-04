Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

NRZ: Putin sticht wieder einmal Trump aus - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin haben bei ihrem ersten Gipfeltreffen sehr deutlich gemacht, dass die entscheidenden Pflöcke für ein Ende der nuklearen Aufrüstung des abgeschotteten kommunistischen Landes nicht in Washington eingeschlagen werden. Der Vorschlag, den Putin auf den Tisch gelegt hat, ist nicht neu, aber klug. Pjöngjang verzichtet schrittweise auf sein Atomprogramm, im Gegenzug werden die harten Sanktionen der Vereinten Nationen entsprechend gelockert werden. Dem nordkoreanischen Diktator würde das Gelegenheit geben, sein Gesicht zu wahren. Für Russland hätte es nicht nur den Vorteil, einen unberechenbaren Nachbarn nuklear entwaffnet zu wissen, sondern auch die lukrativen Geschäfte mit Nordkorea wieder aufnehmen zu können. Nicht nur das: Setzt sich dieser Vorschlag auch auf internationalem Parkett durch, hätte sich Putin einmal mehr als der gewiefte Stratege erwiesen, als der er gerne gesehen werden will. Es ist eine elegante diplomatische Lösung, getragen von der Erkenntnis, dass ruchlose Schurken nur selten spuren, wenn sie an die Wand gedrückt werden. Das Gipfeltreffen findet nicht zufällig zu einer Zeit statt, in der das Verhältnis zwischen Pjöngjang und Washington wieder deutlich angespannter geworden ist. Die Nordkoreaner arbeiten weiter an ihrem Raketenprogramm, Südkorea und die USA halten an gemeinsamen Manövern fest. Die Vorstellung Donald Trumps, man könne hemdsärmelig und mit großem Getöse quasi im Vorbeigehen einen geopolitischen Großkonflikt lösen, hat sich als irrig herausgestellt. Russland profitiert enorm von der erratischen Außenpolitik des Dilettanten im Weißen Haus. Moskau hat seinen Einfluss bereits in der arabischen Welt, insbesondere in Syrien und in Libyen ausgebaut. Das Treffen mit Kim ist ein weiterer Baustein in der Restauration russischer Bedeutung auf der internationalen Bühne. Als nächstes trifft sich der russische Staatschef mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping.

