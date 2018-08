Der 67. Internationale Musikwettbewerb der ARD 2018 vom 3. - 21. September 2018

München (ots) - Der 67. Internationale Musikwettbewerb der ARD findet vom 3. bis 21. September 2018 in den Fächern Gesang, Viola, Trompete und Klaviertrio in München statt.

Der ARD-Musikwettbewerb ist mit seinen 21 Fächern, die jährlich wechseln, der größte Wettbewerb für klassische Musik weltweit. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Kontinenten erwartet. Der Wettbewerb richtet sich an junge Musikerinnen und Musiker, die eine internationale Karriere anstreben. Nach einer Vorauswahl der eingesandten Tonträger wurden die besten Bewerberinnen und Bewerber nach München eingeladen. Alle Runden sind öffentlich und werden in verschiedenen Konzertsälen Münchens ausgetragen. Den Auftakt macht das Fach Gesang (3. bis 7. September) im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks, gefolgt von den Wettbewerbsrunden in der Kategorie Trompete (5. bis 9. September) im Carl-Orff-Saal im Gasteig. Die ersten zwei Durchgänge im Fach Klaviertrio finden vom 7. bis 11. September in der Musikhochschule und im Fach Viola von 8. bis 12. September im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks statt. Im Semifinale im Prinzregententheater konkurrieren die besten Musiker um den Einzug in das Finale ihres Faches. Die Finale Gesang (12. September), Trompete (14. September) und Viola (16. September) werden im Herkulessaal ausgetragen, das Finale Klaviertrio (15. September) im Prinzregententheater.

Zum Abschluss des Wettbewerbs präsentieren sich die Preisträger noch einmal in drei Konzerten: am 19. September mit dem Münchner Rundfunkorchester, am 20. September mit dem Münchener Kammerorchester im Prinzregententheater sowie am 21. September mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Herkulessaal der Residenz.

Insgesamt gab es 489 Bewerbungen aus 47 Ländern und fünf Kontinenten. Davon wurden 257 Musikerinnen und Musiker nach München eingeladen. 21 von den ursprünglich 25 Ensembles im Fach Klaviertrio schafften die Vorrunde. Mit 80 Sängerinnen und Sängern wird der Gesangswettbewerb ausgetragen, außerdem nehmen in der Kategorie Trompete 63 und in der Kategorie Viola 51 Bewerberinnen und Bewerber teil.

Auch wegen der nachhaltigen Förderung der jungen Künstler, die nach dem Ende des Wettbewerbs Konzertengagements bei Festivals, Orchestern und den Konzertreihen der ARD-Hörfunkanstalten erhalten, zu CD-Aufnahmen eingeladen werden und sich beim Festival der ARD-Preisträger im darauffolgenden Jahr präsentieren können, zählt der Musikwettbewerb zu den wichtigsten Projekten der Kulturförderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Namhafte Musiker wie der Trompeter Maurice André, der im Jahr 1963 den ersten Preis in seinem Fach erlangte, oder die international bekannte US-Opernsängerin Jessye Norman starteten ihre Karriere mit dem Sieg beim ARD-Musikwettbewerb.

Der Wettbewerb in den Medien

Die ARD-Landesrundfunkanstalten berichten umfassend in Hörfunk, Fernsehen und online. BR-KLASSIK informiert mehrfach täglich im Hörfunk in seinen Magazinen "Leporello", "Allegro" und "Piazza" sowie mit Sondersendungen. "Sweet Spot", das junge Klassik-Magazin des BR, präsentiert die Preisträger am 17. September um 21.05 Uhr. Eine zusammenfassende Reportage ist am 18. September um 20.05 Uhr auf BR-KLASSIK zu hören. Die drei Preisträgerkonzerte am Mittwoch, 19., Donnerstag, 20. und Freitag, 21. September werden von BR-KLASSIK und anderen ARD-Kulturwellen live im Radio übertragen, das Preisträgerkonzert vom 21. September wird ARD-weit in den Kulturwellen live gesendet.

Im Fernsehen ist u. a. eine Dokumentation mit Porträts aller Preisträger und Konzertausschnitten zu sehen (3sat am 29. September um 23.15 Uhr, BR Fernsehen am 3. Oktober um 10.15 Uhr). Das Erste widmet dem Musikwettbewerb in seinem Kulturmagazin ttt am 10. September um 23.35 Uhr eine Reportage. Der 2. Durchgang in den Fächern Gesang und Viola sowie alle Semifinale, Finale und die Preisträgerkonzerte können live auf www.ard-musikwettbewerb.de und www.br-klassik.de/concert verfolgt werden.

Die Namen der Kandidaten und weitere Informationen unter: www.ard-musikwettbewerb.de

