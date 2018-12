NRZ: Zu oft Geschichtsfälschungen bei Facebook oder Youtube, sagt der Verband der Geschichtslehrer in NRW

Essen (ots) - Das Fach Geschichte kommt an den Schulen zu kurz. "Viele Schüler wissen gar nicht, wer Helmut Kohl war. Aus Zeitmangel wird oft nur durch die Geschichte gehetzt, von der Urzeit bis zur Gegenwart", sagt Dr. Holger Schmenk als Vorsitzender der NRW-Geschichtslehrer zur NRZ. Der Historikerverband hat jüngst aufgelistet, dass kaum ein Bundesland so wenig Geschichtsunterricht in den Lehrplänen hat wie NRW. Nach Ansicht von Schmenk würden bei Facebook oder Youtube immer häufiger historische Zusammenhänge falsch oder verzerrt dargestellt. "Die De-Konstruktion von Legenden, Lügen und Propaganda ist Kern historischen Lernens. Diese Kompetenz muss deutlicher in den Lehrplan. Wir brauche mehr Unterrichtsstunden." Das Interview in der Samstagausgabe der NRZ.

