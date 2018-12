NRZ: Arbeitsagentur soll Mitarbeiter in bedrohten Branchen qualifizieren. Und zwar wenn sie noch in Arbeit sind, fordert der Chef der NRW-SPD. - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit soll in eine "Agentur für Arbeit und Qualifizierung" umgebaut werden. Das fordert Sebastian Hartmann, der Vorsitzende der NRW-SPD, im Interview mit der NRZ. Angesichts des digitalen Wandels in den Betrieben gehe es darum, dass rechtzeitig qualifiziert und weitergebildet werde. "Und nicht erst, wenn es zu spät ist", so Hartmann. Weiterbildung sollte also angeboten und finanziert werden, wenn Beschäftigte noch arbeiten - und zwar in Berufen, die vor Veränderungen stehen. Die Mitarbeiter in den Arbeitsagenturen wüssten am besten, in welchen Branchen und Berufsfel- dern große Veränderungen anstehen, so Hartmann. Dieses Wissen müsse besser genutzt werden. Auch die Betriebe müssten dabei unterstützt werden. Für Hartmann ist es wichtig, dass der Staat diese vorbeugende Aufgabe übernehmen müsse. Das komplette Interview in der NRZ vom 7. Dezember.

