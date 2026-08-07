Neue Osnabrücker Zeitung

Techno-Pionier Dr. Motte wettert gegen Alkohol: "Eine der stärksten Drogen auf diesem Planeten"

Loveparade-Mitgründer Dr. Motte verurteilt Alkoholkonsum auf Techno-Events

Osnabrück (ots)

Loveparade-Mitgründer Dr. Motte hat den Einfluss von Alkohol in der Gesellschaft sowie in der Clubkultur scharf verurteilt. "Alkohol ist eine der stärksten Drogen auf diesem Planeten", sagte Matthias Roeingh, so der bürgerliche Name des DJs, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Er macht Menschen unkontrolliert, unbeherrscht und zerstört die Gesellschaft. Technokultur ist nicht Alkohol", führte der Mitinitiator der Bewegung aus.

Clubs müssten Schutzräume sein, in die betrunkene Menschen nicht hineinpassen. Ein Verbot lehnt der DJ allerdings ab: "Ein Verbot ist leider unmöglich, deshalb setze ich auf Aufklärung". Seit März 2024 ist die Berliner Technokultur offiziell als immaterielles Unesco-Kulturerbe anerkannt.

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