FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

FAUN x IFAT 2026: Das intelligente FAUN-Brandschutzkonzept; wenn Sekunden entscheiden

Osterholz-Scharmbeck/München (ots)

Brände in Entsorgungsfahrzeugen gehören zu den größten Risiken der Abfallsammlung, insbesondere durch den steigenden Anteil von Lithium-Ionen-Batterien im Abfall. Auf der IFAT 2026 stellt FAUN deshalb ein intelligentes, mehrstufiges Brandschutzsystem vor, das genau dort ansetzt, wo klassische Lösungen an ihre Grenzen stoßen: bei der frühzeitigen Erkennung und automatischen Reaktion.

Das System arbeitet mit einer Kombination aus Gas- und Temperatursensorik, die Brandentwicklungen bereits in einer sehr frühen Phase erkennt, noch bevor Flammen sichtbar werden. Diese frühe Detektion ist entscheidend, um Eskalationen zu vermeiden und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Sobald ein kritischer Zustand erkannt wird, greifen die Aufbaufunktionen automatisch ein. Das Fahrzeug reagiert eigenständig und leitet vordefinierte Sicherheitsmaßnahmen ohne Verzögerung und unabhängig von manuellen Eingriffen ein. Damit wird wertvolle Zeit gewonnen. Ein entscheidender Faktor im Ernstfall.

Im nächsten Schritt wird der Behälter kontrolliert entleert, sodass der Brand außerhalb des Fahrzeugs sicher gelöscht werden kann. Dadurch werden Fahrzeug, Aufbau und Infrastruktur aktiv geschützt.

Optional kann das System durch eine integrierte Löschlösung ergänzt werden, um die Wirkung weiter zu erhöhen.

Das FAUN-Brandschutzkonzept ist bewusst als ganzheitlicher Ansatz entwickelt worden. Es verbindet Sensorik, Steuerung und Fahrzeugtechnik zu einem integrierten System, das Risiken nicht nur reduziert, sondern aktiv beherrschbar macht. Für Betreiber bedeutet das Schutz von Bedienpersonal, Fahrzeug und Infrastruktur, deutlich reduzierte Ausfallzeiten und die Minimierung von Schäden und Folgekosten.

FAUN GRUPPE

Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeitende. Der Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält 18 Standorte in elf Ländern. 2025 erwirtschaftet die FAUN Gruppe ca. 700 Mio. Euro Umsatz. Stammsitz der Gruppe ist in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen. FAUN ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec SE, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2025 mit 13.550 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 60 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

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4. - 7. Mai 2026, Messe München, Freigelände FM 712/5

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