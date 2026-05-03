FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

FAUN x IFAT 2026: FAUN zeigt vernetzte Lösungen für mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit

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Osterholz-Scharmbeck/München (ots)

Unter dem Leitmotiv "Home of Originals" präsentiert sich die FAUN Gruppe auf der IFAT 2026 vom 4. - 7. Mai 2026 als Treiber für sichere, effiziente und nachhaltige Entsorgungslösungen. Im Fokus stehen vernetzte Systeme, intelligente Assistenzfunktionen und konkrete Antworten auf die steigenden Anforderungen im kommunalen Alltag.

"Sicherheit ist für uns die Grundlage jeder Entwicklung. Gleichzeitig denken wir Effizienz und Nachhaltigkeit konsequent mit", so Malte Sonnenburg, CEO FAUN Gruppe.

Ganzheitlicher Ansatz: Fahrzeug, Daten und Sicherheit im Zusammenspiel

Mit dem Future Truck 2.0 zeigt FAUN die nächste Generation von Müllfahrzeug. Ein neues, intuitives Bedienkonzept, reduzierte Komplexität im Fahrerhaus mit Shared Screens und die Integration zentraler Systeme sorgen für mehr Übersicht und Sicherheit im täglichen Einsatz.

Ein zentraler Baustein ist der FAUN-AI Cube, der Daten aus Kameras und Fahrzeugsystemen in Echtzeit verarbeitet und aktiv in sicherheitsrelevante Abläufe eingreift. Arbeitsraumüberwachung, Rückfahrassistent, 360° Rundumsicht, digitaler Rückspiegel mit einem Blickwinkel von 195°, dargstellt auf dem 12,3 Zoll-Display im Fahrerhaus, Personen- und Objekterkennung sowie Assistenzsysteme erhöhen das Sicherheitsniveau deutlich und entlasten gleichzeitig das Bedienpersonal.

Sicherheit neu gedacht: Brandschutz als integraler Bestandteil

Mit einem neuen ganzheitlichen Brandschutzkonzept reagiert FAUN auf steigende Risiken durch veränderte Abfallströme. Brandgasmelder und Thermobildkameras erkennen Gefahren frühzeitig, automatische Systemreaktionen sichern das Fahrzeug und ermöglichen im Ernstfall eine kontrollierte Entleerung.

Kreislaufwirtschaft konkret: reNew VARIOPRESS

Gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks, der TSR und 30 weiteren Partnern zeigt FAUN mit dem reNew VARIOPRESS wie Kreislaufwirtschaft im Fahrzeugbau praktisch umgesetzt werden kann. Der Aufbau besteht bis zu 88 % aus recycelten Materialien und ist gleichzeitig Teil eines geschlossenen Wertstoffkreislaufs.

Mit dem VARIOPRESS URBAN bringt FAUN eine kompakte Lösung für den Einsatz in engen urbanen Räumen auf die Straße, das alle Vorzüge des großen Bruders vereint. Das Fahrzeug kombiniert hohe Wendigkeit mit effizienter Sammelkapazität und ist speziell für innerstädtische Anforderungen ausgelegt. Damit bietet FAUN das Müllfahrzeug von 7 bis 30 m³ Aufbauvolumen an.

Täglich finden auf dem VAK-Gelände Live-Demonstrationen statt, bei denen sich die Systeme im realen Einsatz erleben lassen.

Die IFAT 2026 ist für uns die Plattform, um konkrete, bereits heute verfügbare Lösungen zu zeigen. Wir legen dabei Fokus auf die Sicherheit des Bedienpersonals und effizientere Prozesse.

FAUN GRUPPE

Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeitende. Der Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält 18 Standorte in elf Ländern. 2025 erwirtschaftete die FAUN Gruppe ca. 700 Mio. Euro Umsatz. Stammsitz der Gruppe ist in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen. FAUN ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec SE, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2025 mit 13.550 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 60 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

Besucht uns:

4. - 7. Mai 2026, Messe München, Freigelände FM 712/5

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