Hisense Gorenje Germany GmbH

Backlight-Technologie der nächsten Generation: Hisense bringt ersten RGB-MiniLED TV nach Deutschland

Garching (ots)

Hisense erreicht den nächsten Meilenstein: Der RGB-Mini LED TV verspricht ein neues Level an präziser Hintergrundbeleuchtung und beeindruckender Farbgenauigkeit. Auf der IFA 2025 feiert das neue TV Flaggschiff Deutschland-Premiere. Nach der Messe kommt es in beeindruckenden 100 und 116 Zoll in den Handel.

Auf der diesjährigen CES klang es noch ein bisschen nach Zukunftsmusik - jetzt ist die Zukunft des Fernsehens da! Hisense präsentiert auf der IFA 2025 das erste RGB MiniLED TV-Modell, das weltweit in Serie produziert wird. Das Besondere der UXQ-TVs: Hisense setzt auf einzelne rote, grüne und blaue Mini-LEDs, die in tausenden von Dimmingzonen angeordnet sind und separat gesteuert werden können. Im Vergleich zu herkömmlichen einfarbigen LEDs wird eine weitaus präzisere Hintergrundbeleuchtung und Farbgenauigkeit erzielt. In Zahlen bedeutet dies eine beeindruckende Farbraumabdeckung von bis zu 95 % BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits.

KI optimiert

Herzstück der UXQ-Modelle ist die Hi-View AI Engine X. Hisense hat seinen leistungsstärksten AI-Prozessor verbaut, der Inhalte mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert und die Einstellungen automatisch in Echtzeit anpasst. Egal ob Sport, Blockbuster oder Gaming - jede Szene wird individuell in Echtzeit abgestimmt, um die maximale Wirkung zu erzielen. Bei der flüssigen Darstellung schneller Action-Sequenzen kommt die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz zum Tragen. Die umfangreiche HDR-Unterstützung, inklusive Dolby Vision IQ, ist zudem ein weiterer Garant für herausragende Bildqualität.

Mehr is mehr

Diese Bildqualität kommt in außergewöhnlicher Größe natürlich besonders zur Geltung. Daher bietet Hisense das riesige Infinity Vision Display der UXQ Serie nicht nur in 100 Zoll, sondern erstmals auch in 116 Zoll an. Um störende Lichtreflexionen und Spiegelungen zu vermeiden ist das Display zudem mit Anti-Reflection PRO ausgestattet. Das Feature verspricht eine verbesserte Lichtabsorbtion und sorgt für brillante Bilder auch bei Tageslicht.

Audivisionelles Gesamtkunstwerk

Um das visuelle Erlebnis durch beeindruckenden Klang abzurunden, arbeitet Hisense mit den Sound-Experten von Devialet zusammen: Das integrierte 6.2.2. CineStage X Surround-System ist präzise nach Vorgaben der renommierten Opéra de Paris abgestimmt und hat den Anspruch, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk zu bieten.

Das elegante Design der UXQ-Serie, die komfortable VIDAA Benutzeroberfläche und innovative Details wie die Solar-Fernbedienung unterstreichen diesen Anspruch.

Erstmals in Deutschland zu sehen ist die UXQ-Serie auf der IFA 2025 (5.9.-9.9.2025) in Halle 23a. Nach der Messe sind beide Modelle im Handel verfügbar:

Hisense 116UXQ: UVP 24.999 Euro

Hisense 100UXQ: UVP 14.999 Euro

Weitere Infos unter www.hisense.de

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell