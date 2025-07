RIOD Immobilien GmbH

Warten auf den Zinsrückgang? Warum Abwarten beim Immobilienkauf jetzt teuer wird

Berlin

Viele potenzielle Käufer hoffen auf sinkende Bauzinsen – und zögern ihren Immobilienkauf hinaus. Doch Experten warnen: Wer zu lange wartet, riskiert eine teure Fehleinschätzung. Denn parallel steigen vielerorts die Preise wieder, Förderprogramme laufen aus – und das knappe Angebot treibt die Nachfrage weiter an.

Die meisten denken nur an den Zinssatz. Dabei übersehen sie, dass gute Investitionen inzwischen wieder deutlich schwerer zu finden sind – und dass jeder verlorene Monat bares Geld kosten kann. In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf Käufer jetzt achten sollten und warum der perfekte Zeitpunkt zum Kauf vielleicht schon da ist.

Warum der Zins kein ausschlaggebendes Kriterium ist

Einer der häufigsten Fehler, den Kaufinteressierte begehen, besteht darin, dem Zinssatz generell zu viel Bedeutung beizumessen. Zwar ist dieser durchaus wichtig und darf nicht vernachlässigt werden; er sollte jedoch keine entscheidende Rolle beim Kauf spielen. Dies gilt bei Immobilienkäufen generell, besonders jedoch für den Erwerb als Kapitalanlage, bei dem die anfallenden Zinsen ohnehin steuerlich absetzbar sind. Zu beachten ist außerdem, dass der Bauzins nichts mit dem Leitzins der Europäischen Zentralbank zu tun hat. Deshalb sollten entsprechende Meldungen zum veränderten Leitzins im Hinblick auf die Kaufentscheidung nur bedingt Beachtung finden.

Der Einfluss steigender Immobilienpreise

Ein viel wichtigerer Faktor beim Kauf ist die Entwicklung der Immobilienpreise. Weisen sie eine steigende Tendenz auf, ist es ratsam, nicht zu lange zu warten. Aktuell entwickeln sich die Preise sowohl für Neubauten als auch für Bestandsobjekte und Einfamilienhäuser wieder aufwärts, was der Europace-Preisindex zeigt. Verschärft wird dies durch steigende Materialpreise und Baukosten, aber auch durch die Mietpreisbremse und zu geringe Bauaktivitäten.

Wertverlust bei Kapitalrücklagen

Ein weiterer Punkt, den viele übersehen: Aufgrund der Inflation verliert das Kapital, das sich auf einem Konto befindet, an Wert. Gerade in Zeiten der Geldentwertung ist es ratsam, sich auf Investments zu konzentrieren, die hohe Renditen versprechen. Wer sein Geld in eine Immobilie investiert, hat die besten Chancen auf eine gute Absicherung für die Zukunft. Auf ein attraktives Angebot zu verzichten und abzuwarten, um die Zinsentwicklung weiter zu beobachten, ist nicht empfehlenswert, denn oftmals rechnet sich dieses Vorgehen am Ende nicht.

Auf die richtige Strategie kommt es an

Zögerliches Verhalten entsteht aufgrund von zu großer Vorsicht und Unsicherheiten. Dieses Vorgehen gilt als unprofessionell, da in der Regel emotionale Beweggründe und mangelndes Wissen dahinterstecken. Erfahrene Investoren kennen hingegen die Gegebenheiten des Marktes genau. Kennzahlen, langfristiges Denken und Marktprognosen – all dies sind Faktoren, die professionelle Anleger als Grundlage für Ihre Investmentstrategie nutzen. Mit etwas Zeit und Mühe ist es auch privaten Anlegern möglich, sich diese Informationen zu beschaffen, doch es ist nicht immer einfach, die Emotionen außen vorzulassen. Eine Lösung kann in solchen Fällen darin bestehen, die Verantwortung für den Kauf an professionelle Ansprechpartner auszulagern.

Warum es sinnvoll sein kann, Experten von außen hinzuzuziehen

Eine sachliche und faktenbasierte Haltung ist der Schlüssel zum Erfolg beim Kauf von Immobilien. Kaufinteressierte, die sich zu stark von Emotionen und Unsicherheiten leiten lassen, sind gut beraten, ihr Anliegen in die Hände von Experten zu geben und auf deren Know-how und Erfahrung zu bauen. Auch wenn das mit zusätzlichen Kosten einhergeht, erzielt man damit häufig bessere Ergebnisse und spart am Ende Kosten ein.

