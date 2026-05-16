BR Bayerischer Rundfunk

Hauptpreis VIKTORIA Main Competition für Schweizer Film "The Narrative"

kinokino Publikumspreis geht an BR-Doku "When Pigs Fly" ("Wenn Schweine fliegen")

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München (ots)

Der Schweizer Dokumentarfilm "The Narrative" ist am 16. Mai beim DOK.fest München 2026 mit dem vom BR gestifteten Hauptpreis VIKTORIA Main Competition DOK.international geehrt worden. In dem Film von Bernard Weber und Martin Schilt geht es um Kontrollverlust in der Finanzwelt. Die Gunst des Publikums erlangte der BR-Film "When Pigs Fly" ("Wenn Schweine fliegen") über das Paradoxon in der Mensch-Schwein-Beziehung und bekam den kinokino Publikumspreis, ausgelobt von BR und 3sat.

Hauptpreis VIKTORIA Main Competition DOK.international

"The Narrative"

Schweiz 2026

Länge: 103 Minuten

Regie: Bernard Weber, Martin Schilt

Solange Kweku Adoboli für die Großbank UBS London Gewinne einfährt, ist er willkommen. Als 2011 in den Bilanzen ein Verlust von 2,3 Milliarden Dollar klafft, wird er zur zentralen Figur eines der größten Finanzskandale der Großbank mit Sitz in der Schweiz. Die Medien beschreiben ihn als Zocker, das Gericht verurteilt ihn zu sieben Jahren Haft, 2018 wird er aus England abgeschoben. Er lebte dort seit seinem 12. Lebensjahr.

Die Filmemacher begleiten Adoboli über viele Jahre, stellen den Prozess mit Laienschauspielerinnen und Laienschauspielern nach und hinterfragen das von den Medien verbreitete Narrativ. Ein Film über strukturelles Versagen, mediale Vorverurteilung und die Frage, wie viel individuelle Verantwortung in einem globalen System existieren kann.

VIKTORIA Main Competition DOK.international

Die VIKTORIA Main Competition DOK.international ist mit 10.000 Euro dotiert. Preisstifter ist der Bayerische Rundfunk. Es werden Filme ausgezeichnet, die ein breites inhaltliches und formales Spektrum aufweisen und sich durch ihre hohe künstlerische Qualität auszeichnen.

kinokino Publikumspreis

"When Pigs Fly" ("Wenn Schweine fliegen")

Deutschland 2026

Länge: 80 Minuten

Regie: Denise Riedmayr

Redaktion: Natalie von Lambsdorff (BR), redaktionelle Mitarbeit: Theodor Fusban (BR)

Produktion: Michael Kalb Filmproduktion in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München, gefördert vom FFF Bayern

Schweine sind in unserer Gesellschaft erst etwas wert, wenn sie tot sind. Und das, obwohl sie dem Menschen so stark ähneln, dass ihre Herzen als Spenderorgane verwendet werden können. In einer Zukunft, in der Herzen in Schweinen heranwachsen, um menschliches Leben zu retten, verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden Spezies. Könnte das der Impuls sein, die Beziehung zwischen Mensch und Schwein grundlegend zu verändern? "Wenn Schweine fliegen" begleitet zwei Tierärztinnen in ihrer widersprüchlichen Beziehung zu Schweinen - und schafft einen intimen Zugang zu einem Tier, das uns näher ist, als die meisten Menschen wahrhaben wollen.

Nach der Hauptpreisverleihung am Samstag, 16. Mai 2026 wird der BR-Dokumentarfilm "When Pigs Fly" ("Wenn Schweine fliegen") in der HFF gezeigt. Bis zum 25. Mai sind beide Filme auch beim DOK.fest München @home zu sehen. Alle Infos unter www.dokfest-muenchen.de.

Berichterstattung über den Gewinnerfilm "VIKTORIA.dok.International Main Competition" und den kinokino Publikumspreis in kinokino

Dienstag, 19. Mai, 21.45 Uhr, in 3sat und Wiederholung um 23.30 Uhr im BR Fernsehen. Alle "kinokino"-Sendungen sind ab Dienstagnachmittag in der ARD Mediathek und auf 3sat.de für jeweils 90 Tage abrufbar.

Fotos zum Gewinnerfilm kinokino Publikumspreis über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

Fotos zum Gewinnerfilm"VIKTORIA.dok.International Main Competition" über https://www.dokfest-muenchen.de/albums/press_downloads

Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wir-foerdern-film.de

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