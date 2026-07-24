Neue Osnabrücker Zeitung

Niedersächsische Agrarministerin hofft auf Frieden beim Thema Wolf/Miriam Staudte verteidigt Abschussmanagement gegen Kritik: "Es ist ein Kompromiss, ja"

Osnabrück (ots)

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte hofft nach der Reform des Wolfsmanagements auf Frieden beim umstrittenen Abschuss von Wölfen. "Das wäre schön. Das Thema ist bei einigen Menschen emotional sehr aufgeladen", sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

"Es ist ein Kompromiss, ja", sagte Stadte zur Kritik von Umweltverbänden am möglichen Abschuss ganzer Rudel. "Wir müssen eben auch anerkennen, dass es Wölfe gibt, die Schaden in der Weidetierhaltung verursachen. Deswegen finde ich, ist es ein vernünftiger Kompromiss zu sagen: Diese Wölfe können wir hier nicht tolerieren", so Staudte gegenüber noz. Derzeit brauche man sich um den Bestand aber keine Sorgen zu machen. Daher sei sie auch als Grüne "wirklich fein damit".

Nun sei entscheidend, "inwiefern die Jagdausübungsberechtigten das dann auch umsetzen und sich daran beteiligen", sagte Staudte noz. "Wir müssen das beobachten. Man wird sehen."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell