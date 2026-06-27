Neue Osnabrücker Zeitung

Kommunen mahnen Reform-Ergebnisse an

DStGB-Chef Berghegger: "Leuten nicht länger zuzumuten, Regierung beim Denken zuzusehen"

Osnabrück (ots)

Mit Blick auf neuen Streit vor den Beratungen am Wochenende und den Koalitionsausschuss am Mittwoch haben die Kommunen die Koalitionsspitzen zur Geschlossenheit aufgerufen: "Meine eindringliche Bitte an die Gruppe: Bitte hinter verschlossenen Türen diskutieren, Vor- und Nachteile abwägen, einmütig entscheiden und dann die Entscheidungen geschlossen nach außen tragen!", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe).

"Ob Rente, Gesundheit oder Steuern: Es ist den Leuten nicht länger zuzumuten, der Regierung beim Denken zuzusehen, wenn unausgegorene und nicht abgestimmte Vorschläge durchgestochen und dann zerpflückt werden", so Berghegger angesichts öffentlicher ausgetragener Konflikte etwa über die Vorschläge der Rentenkommission. Die Themen, allen voran die Rente, seien groß. "Aber die Chance ist sehr real, gute Ergebnisse hinzubekommen und den Dauerstreit zu überwinden."

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