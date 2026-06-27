Neue Osnabrücker Zeitung

Kommunen rufen Bürger wegen Hitze dringend zum Wassersparen auf/ DStGB-Berghegger: Zur Not auch Verbote - "Kein Wasser für Golf- und Tennisplätze verschwenden"

Osnabrück (ots)

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) hat die Bürger wegen der Rekordtemperaturen zum Wassersparen ermahnt. "Bei dieser Hitze appelliere ich dringend an den gesunden Menschenverstand, in den kommenden Tagen bitte ganz besonders sparsam mit dem kostbaren Wasser umzugehen", sagte André Berghegger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe). Dabei solle so lange wie möglich auf Freiwilligkeit gesetzt werden. "Wenn das nicht funktioniert, müssen die Behörden vor Ort auch Verbote aussprechen." Nach seiner Wahrnehmung sind "die Leute aber vernünftig", sodass "kein Wasser zur Bewässerung von Golf- oder Tennisplätzen verschwendet wird."

Für ausreichend Hitzeschutz fehle es den Kommunen an Geld, beklagte Berghegger weiter. "Die Zahl der Hitzetage ist stetig gewachsen. Daher haben wir immer mehr Trockenperioden und Dürren. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte er. Zwar werde kommunal schon sehr viel geleistet. "Aber viel zu oft fehlt es am Geld, um Maßnahmen zur Begrünung, zur Verschattung, zur Vernebelung, für mehr Luftzug und Bewässerung in die Tat umzusetzen und vulnerable Gruppen besser zu schützen."

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