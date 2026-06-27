PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Neue Osnabrücker Zeitung

Andrea Kiewel: "Der Krieg macht was mit einem, auf allen Seiten"
ZDF-Moderatorin entsetzt über Pauschalisierungen im Nahost-Konflikt

Osnabrück (ots)

Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel warnt angesichts der Gewalt im Nahen Osten vor einer pauschalen Verurteilung der Menschen: "Der Krieg macht was mit einem, auf allen Seiten. Und alles hat sich verändert", sagte Kiewel der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz). Trotz der persönlichen Bedrohung und des Raketenbeschusses in ihrer Wahlheimat Tel Aviv plädiert die 61-Jährige für Differenzierung: "Mich entsetzt es, wenn nicht mehr zwischen den Menschen in Israel und der Regierung unterschieden wird."

Die ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin gab zudem einen Einblick in ihre psychische Belastung. "Mein Mann ist nicht bei der Armee, er ist Ingenieur. Aber als Reservist musste er nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, in den Kriegseinsatz. Wir hatten oft gar keinen Kontakt", so Kiewel. Das Durchhalten sei eine immense mentale Herausforderung: "Die Israelis haben ein eigenes Mindset. Es hat einem gut zu gehen und man hat tapfer zu sein. Für mich war das hart."

"Wir wohnen im fünften Stock und bei Alarm müssen wir runter in den Schutzbunker. Vorher gibt es eine Push-Meldung aufs Telefon mit einem ganz miesen Ton, damit man nachts auch wach wird", so die Moderatorin. Auf die Frage, ob sie bei der Begegnung mit arabisch wirkenden Menschen in Deutschland über Antisemitismus nachdenke, sagte Kiewel klar: "Nein, überhaupt nicht."

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren