Neue Osnabrücker Zeitung

Wolfgang Kubicki: "Eine inhaltliche Neuaufstellung auf dem Parteitag brauchen wir nicht"

Designierter FDP-Parteichef will ehemalige Wähler "mit klarer Sprache" zurückholen

Osnabrück (ots)

Der Kandidat für den FDP-Parteivorsitz, Wolfgang Kubicki, hat kurz vor dem Parteitag der Liberalen in Berlin erklärt, dass er eine inhaltliche Neuaufstellung der FDP derzeit nicht für notwendig hält. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte der 74-Jährige: "Eine inhaltliche Neuaufstellung auf dem Parteitag brauchen wir nicht." Der Kampf für Freiheitsrechte sei zeitlos. Er sei wahrscheinlicher, ehemalige FDP-Wähler, die zuletzt in großer Zahl zu Union und AfD abgewandert waren, "mit klarer Sprache zurückzuholen als neue zu erobern". Die Freien Demokraten sollten "nicht danach schielen, wo andere stehen".

Bei dem Parteitag in Berlin wird die FDP den Vorstand komplett neu wählen. Kubicki ist der einzige Kandidat für den Parteivorsitz. NRW-Landeschef Henning Höhne hatte seine Kandidatur zunächst angekündigt, dann aber wieder zurückgezogen.

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